Jeremy Allen White será Bruce Springsteen en su el biopic de 20th Century Studios

Jeremy Allen White, conocido por su destacada actuación en la serie The Bear, ha sido elegido para interpretar a Bruce Springsteen en el próximo biopic titulado Deliver Me From Nowhere. Esta esperada película se centrará en la creación del emblemático álbum Nebraska de 1982, ofreciendo una mirada profunda al proceso creativo detrás de uno de los trabajos más influyentes de Springsteen.

White ha expresado su deseo de cantar él mismo las canciones en la película, siguiendo el ejemplo de actores como Austin Butler en Elvis y Timothée Chalamet en el biopic de Bob Dylan. Esta decisión subraya la tendencia actual en Hollywood de buscar una mayor autenticidad en las representaciones de figuras musicales icónicas.

Aunque White aún no ha tenido la oportunidad de conocer personalmente a Springsteen, espera hacerlo pronto para prepararse mejor para el papel. En una reciente entrevista, el actor comentó: "Aún tenemos cosas en las que trabajar, tenemos que cuadrar nuestras agendas, pero estoy intentando hacer mi propio proceso antes de conocerle".

El actor protagonista de El Oso, ha manifestado su gran entusiasmo y dedicación para interpretar a una leyenda como Springsteen. "Quiero intentarlo, quiero intentarlo y dar lo mejor de mí", declaró White. Además, añadió que desea aprender todo lo posible sobre Springsteen para sentirse más confiado al momento de conocerlo. Esta preparación refleja su compromiso con el papel y su respeto por la figura de "The Boss".

La decisión de White de interpretar las canciones ha generado comparaciones con otras actuaciones recientes. Austin Butler recibió grandes elogios por su interpretación de Elvis Presley, y Timothée Chalamet también ha optado por cantar en su próximo biopic sobre Bob Dylan. Estas comparaciones no solo resaltan el desafío que enfrenta White, sino también la expectación y el interés que su actuación ha despertado entre los aficionados del cine y la música.

Nebraska es considerado uno de los álbumes más importantes de Springsteen, conocido por su tono introspectivo y sus letras profundas. Deliver Me From Nowhere promete ofrecer una visión íntima del proceso creativo de Springsteen, explorando los temas oscuros y personales que definen el álbum. La película no solo será una celebración de la música de Springsteen, sino también una exploración de su impacto cultural y artístico.

Este biopic no solo ofrecerá una ventana al mundo de Bruce Springsteen, sino que también servirá para mostrar el talento y la versatilidad de White como actor. Los seguidores de Springsteen y los amantes del cine esperan con ansias esta producción, que promete ser un tributo digno a una de las leyendas más grandes de la música rock.