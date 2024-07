El vergonzoso incidente en la fiesta de Gwyneth Paltrow del que todos hablan

La semana pasada, el mundo de las celebridades fue sacudido por un escándalo que se convirtió rápidamente en viral. Un boletín informativo especializado en chismes de famosos narró una historia impactante que incluía una fiesta lujosa, un incidente escatológico, una sustancia de moda y una huida vergonzosa. La noticia se propagó rápidamente por las redes sociales y este viernes, se revelaron los detalles completos a todos los medios.

Según el informe inicial, un invitado en la mansión de Gwyneth Paltrow en los Hamptons sufrió un desafortunado accidente en su cama. La diarrea, supuestamente provocada por el consumo de Ozempic, un medicamento para la diabetes utilizado por algunas celebridades para perder peso, se convirtió en el chisme del momento entre los anfitriones de la zona. Irónicamente, el informe sugería que habría una alta demanda en las lavanderías locales para el 4 de julio.

Recientemente, el Daily Mail identificó al huésped misterioso: Derek Blasberg, una figura prominente en la alta sociedad y los medios estadounidenses. Testigos aseguraron que Blasberg, conocido por sus conexiones en el mundo del espectáculo, utilizó el consumo de Ozempic como excusa antes de huir de la propiedad. Sin embargo, una fuente cercana afirmó que "no fue por consumo de Ozempic, eso es simplemente lo que le dijo a todo el mundo".

La fuente también explicó cómo la historia se filtró a otros residentes de los Hamptons. "Gwyneth se lo contó a Oprah Winfrey, Jerry y Jessica Seinfeld, y a Larry David. Es sorprendente cuánta gente conoce esta historia y cómo, sin embargo, se mantuvo alejada de los medios". Se especula que el vínculo entre Blasberg y la socialité Dasha Zhukova pudo haber ayudado a mantener la historia fuera de los titulares; la madre de su mejor amiga se casó recientemente con Rupert Murdoch, director ejecutivo de Fox News, The Sun, The Times y Fox.

Blasberg es un visitante frecuente en la mansión de cinco habitaciones de Paltrow en Long Island, donde celebró su boda con Brad Falchuk. En 2022, el experto en moda publicó una fotografía junto a la actriz durante el festejo de cumpleaños número 50 de Gwyneth. Alguien intentó delatarlo en esa publicación hace algunas semanas, comentando con una serie de emojis alusivos al incidente.

Blasberg es editor colaborador de Vanity Fair, Architectural Digest y varias ediciones internacionales de Vogue. También ha trabajado para The New York Times, WSJ Magazine, Elle, Women’s Wear Daily, Glamour y The London Sunday Times. Su círculo cercano incluye a Karlie Kloss, Sienna Miller, Kendall Jenner y Demi Moore. En su fiesta de cumpleaños número 42, celebrada en abril, asistieron estrellas como Anne Hathaway, Kate Hudson, Jake Gyllenhaal y Andy Cohen. El año anterior, los invitados incluyeron a Jeff Bezos, Hailey Bieber y Leonardo DiCaprio.

El medicamento Ozempic ganó notoriedad entre los famosos cuando celebridades como Oprah, Elon Musk, Sharon Osbourne y Robbie Williams admitieron haberlo utilizado para bajar de peso. Aunque Ozempic se utiliza normalmente para tratar la diabetes, uno de cada 10 consumidores experimenta diarrea incontrolable como efecto secundario. La actriz Amy Schumer también reveló que usó este medicamento en 2022, pero tuvo que dejarlo debido a sus efectos secundarios: “Yo fui una de esas personas que se sentía muy enferma”, confesó.