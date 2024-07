'First dates hotel' abre sus puertas esta noche en Telecinco

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Telecinco estrena esta noche a las 22.50 horas First Dates hotel, el spin-off de First Dates. El presentador, Carlos Sobera, seguirá al frente y será el encargado de dar a conocer a los solteros y solteras del programa. El restaurante se traslada a un hotel y las parejas compartirán experiencias inolvidables para encontrar el amor aprovechando las instalaciones más relajantes como el spa, el gimnasio, la piscina o la zona de cóctel y chill out. También podrán salir fuera del lugar y disfrutar de deportes acuáticos, rutas por la montaña o salidas en barco. Todo esto se podrá ver gracias al amplio despliegue técnico con 70 cámaras robotizadas y ocultas en el entorno, un sistema de sonido que abarca cada estancia del hospedaje y una infraestructura de realización diseñada a medida para esta producción que captará los momentos más significativos de cada encuentro.