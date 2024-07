'Cifras y letras' acumula más de medio millón de espectadores de media cada día

Publicado por Marta Amado Verificado por Creado: Actualizado:

Elena Herraiz y David Calle son los expertos en letras y números de

Cifras y letras, el concurso que volvió este año a La 2 (de lunes a viernes a las 21:30 horas), presentado por Aitor Albizua, y que está consolidándose en la complicada franja del access prime time español con unos 500.000 espectadores fi eles cada noche. Ellos son los que deciden las preguntas del programa y Supertele ha hablado con ellos para hacer balance de los primeros 100 programas que ya se han emitido desde el estreno o el paso de concursantes tan destacados como Fer Castro, Álvaro Gamboa o Miguel Borrego, entre otros.

¿Qué supone para vosotros alcanzar el centenar de emisiones? Elena Herraiz: Se han pasado volando con un equipo tan maravilloso. Además, piensa que son 100 llaves, o sea, 100 palabras que todos aprendemos, seguramente porque la mayoría son palabras bastante desconocidas. También me quedo con los concursantes que han venido y con la gente que nos ve y nos comparte su ilusión y su entusiasmo por la calle.

David Calle: Estoy recibiendo muchísimo cariño del público y un apoyo sorprendente de chavales de entre 10 y 12 años que nos siguen a diario. A ello le añado además el privilegio de trabajar con un equipo extraordinario que me está aportando momentos únicos de emoción, compañerismo, risas, nervios y un grandísimo aprendizaje. No puedo más que decir que estoy encantado de formar parte de esta aventura maravillosa.

«Se me acercan familias para decirme que nos ven todos los días», asegura Calle."Ruben Gamez"

¿Cómo os llegó la propuesta de trabajar en Cifras y letras? Elena Herraiz: Pues me llegó por email. Contactaron conmigo, me imagino que me habían visto a través de mis redes sociales y me escribieron.

Al principio, no me lo creía y me hizo mucha ilusión. Había un poco de incredulidad en el sentido de que me parecía demasiado guay para ser verdad.

David Calle: Les dije que genial, que me apuntaba porque me hacía mucha ilusión, en su momento, mandé un montón de postales para participar y no me llamaron nunca. Cuando me dijeron que era para formar parte del equipo de expertos, no me lo creía, pensaba que era una cámara oculta. Es que era muy fan de Cifras y letras, lo veía con mi madre a la hora de la comida cuando se emitía en La 2 en los años 90.

¿Cómo recordáis vuestro primer día en el programa? Elena Herraiz: La mayor diferencia que he notado desde el primer día es el cómo hablo a cámara. También controlar los nervios. Antes de empezar la emisión nos hicieron una prueba en un plató y me impresionó toda la gente que me estaba mirando, porque claro, yo siempre grababa mis vídeos para YouTube sola en mi casa. Pasé de la soledad de mi hogar a un plató de televisión con un montón de gente mirándome y evaluando si servía o no para el programa. Dije: "Mira, ya está, no tengo otra opción, voy a hacerlo como en casa, imaginándome que no hay nadie". Desde aquel día he mejorado en cómo me siento yo frente a la cámara, ya no me pongo nerviosa. Además, como las pruebas ya las he explicado más de 100 veces (risas)...

David Calle: A mí me pasó algo parecido porque yo también estaba acostumbrado a grabarme en casa para los vídeos de YouTube y, de repente, con tantas cámaras y tanta gente, me entró cierto pánico escénico. Es verdad que había estado otras veces en un plató, pero como invitado o en otras circunstancias. Ese primer día en Cifras y letras me sentí fuera de mi zona de confort, pero me ayudaron un montón y estoy muy a gusto.

Cómo definiríais a Aitor Albizua? Elena Herraiz: De Aitor me llamó muchísimo la atención la forma que tiene de hablar. Tiene una voz muy bonita, pero en el momento en el que se pone a hablar para presentar, es increíble. Es que se te ponen los pelos de punta de lo bien que lo hace. Eso me impresionó.

David Calle: Lo que hace Aitor como presentador me parece alucinante, porque tiene que estar manteniendo el ritmo de del programa constantemente, prácticamente sin guion y tirando de energía. Lo hace genial. Ya le había visto en El comodín, pero es un auténtico crack.

"El casting de Cifras y letras está muy bien hecho, tenemos grandes concursantes", comenta Herraiz."Ruben Gamez"

¿Cuál ha sido el momento más destacado que habéis vivido en estos más de 100 programas? Elena Herraiz: Creo que ha habido momentos muy chulos, gente muy guay en general, ha sido un placer conocer a todos los concursantes. El momento más destacado sería cuando dos concursantes estaban en una de las pruebas y les di de pistas ‘enterrador’ e ‘infiel’ para resolver las letras ‘seatpulord’. Fue entonces cuando Pilar pulsó el botón antes de que se agotara el tiempo y dijo ‘sepultador’ y ‘putero’. Le contesté que no era ‘putero’ la palabra que buscábamos, sino ‘adúltero’.

David Calle: Para mí, el momento más destacado fue cuando Miguel Borrego se llevó el bote. Fue genial que un chaval de 21 años que estaba opositando se llevara ese dinero, 111.000 euros, que le iban a arreglar la vida, fue como si se lo diera yo. Me hizo mucha ilusión.

¿Cuál creéis que es el secreto del éxito de Cifras y letras? Elena Herraiz: Con este programa se demuestra que a la gente le gusta la cultura, que parece que no, que parece que ahora mismo lo que se

lleva es entretenimiento vacío y se está viendo que no, y no solamente se ve eso, lo noto en el seguimiento de mi canal de YouTube y en los de otros divulgadores. A la gente le gusta saber y le gusta divertirse aprendiendo. Eso es maravilloso.

David Calle: También la nostalgia. Sobre todo a la gente de mi quinta, que ya tengo 52 años, que lo veíamos cuando teníamos 20 junto a nuestras familias, y creo que eso se ha trasladado al momento actual.