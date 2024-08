Valeria le cuenta a doña Perfecta la verdad sobre Alicia y Sebastián en 'La Viuda de Blanco'

"No es de mí de quien deben desconfiar, el verdadero peligro está en Alicia Guardionla", dice Valeria.

¿Qué va a pasar?

Doña Perfecta pide explicaciones a Sebastián por su relación.

Justino se plantea hacer testamento.

¿Qué ha pasado?

Cornelia impide que Valeria y Alicia se peguen.

Alicia es coronada la mujer más guapa del pueblo.

¿Qué está pasando?

Hipólito monta en cólera al ver a Cornelia en su casa. "Mientras te vean con ella, todos te observarán y el rechazo será total", le dice a Valeria, incapaz de aceptar que su esposa tenga una amiga prostituta. Lo que no sabe, es que esa amiga le ha dado a Valeria la clave para deshacerse de Alicia y volver con Sebastián.

Los gemelos, castigados

Sebastián se plantea fugarse con Alicia y los gemelos para no contarle a su madre que está saliendo con la viuda de Blanco.

Afortunadamente, Blascina está a su lado para devolverle la cordura: "Si lo va a hacer hágalo de frente, no sea cobarde. Doña Perfecta no es mala persona, si le pierde a usted y a sus nietos solo le quedaría morirse".

Perfecta y humana

Haydée gana un importante concurso musical y la noticia acapara todas las portadas de la prensa. Felipe y Duván celebran el triunfo de su tía, mientras doña Perfecta exige que se deshagan de todas las revistas.

En la soledad de su dormitorio, la mujer se derrumba, aparcando su coraza para mostrar, por primera vez, a una madre orgullosa de su hija. "A pesar de todo me alegro de que te vaya bien, que nadie diga que eres una mediocre, eres una Blanco y los Blanco somos siempre los primeros", dice mirando una foto de Haydée, con los ojos inundados en lágrimas.

Valeria se insinúa a Sebastián: "No puedo ser de nadie después de haber sido tuya, siempre te voy a esperar".

La verdad al descubierto

Cornelia le insinúa a Valeria que debería contarle a doña Perfecta que Sebastián y Alicia están juntos: "Ahí debes asestar tu primer golpe y debe ser muy bajo para derrotar a tu enemiga".

Antes de hablar con Perfecta, Valeria se presenta en la finca para pedirle a Sebastián otra oportunidad.

"Espero que logres la felicidad que nunca conseguiste conmigo. Pero si algún día descubres que estás equivocado, no dudes en acercarte a mí porque siempre te amaré", dice emocionada. Su ex responde con un tajante "ni loco volvería contigo".

Harta de humillaciones, Valeria se planta delante de doña Perfecta y sus fieles aliados (Iluminada y Laurentino) y lo cuenta todo: "Sebastián no puede estar conmigo porque está con su cuñada. Me lo dijo cuando rompió conmigo, por eso me casé con Hipólito".

Ante la confesión, doña Perfecta empieza a hiperventilar e Iluminada pierde los nervios, atacando a Valeria: "¡Falsa, mentirosa! Esto es una canallada".

