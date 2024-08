Kerem Bürsin presenta los Globos de Oro en Turquía

Kerem Bürsin se ha convertido en toda una estrella, dentro y fuera de Turquía. Prueba de ello es que fue escogido para presentar la ceremonia de los Premios Internacionales Globo de Oro, que, por primera vez, se emitieron desde Turquía.

El actor condujo la ceremonia junto a la también actriz y guionista Bushra Pekin (Too Much Love). Pero no solo ellas acompañaron a Kerem. El intérprete otomano compartió escenario con Sharon Stone, una de las actrices más valoradas y queridas por la industria de Hollywood.

Y es que la actriz recibió el pasado viernes 2 de agosto el Global Icon Award, como reconocimiento a toda su trayectoria e impecable carrera en el mundo del cine.