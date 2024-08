Duro enfrentamiento entre Marta y Sofía en 'Supervivientes All Stars'

Se acabó. Marta Peñate y Sofía Suescun ni son amigas ni quieren volver a serlo. Una lluvia de reproches entre las concursantes marcó el debate final de Supervivientes All Stars, que acabó con la canaria abandonando el plató, incapaz de soportar las acusaciones de su compañera.

"Marta es muy egoísta y a la hora de yo poder dar mi opinión sobre un amigo, para ella fue una puñalada", expresó Suescun, asegurando que Marta no le dejaba expresarse con libertad. Por su parte, la ganadora de la edición dio su opinión visiblemente

"estoy contando hasta diez… Veo que Sofía ha tenido unos días para recapacitar y autocrítica cero. Que todavía tengas las narices de ver el vídeo de Jorge e intentes tapar el sol con el dedo… Voy a hacer un resumen porque creo que me lo merezco".

Después, dejó claro que ella había ganado siendo una persona real, buena y sincera, cualidades que, según ella, Sofía no tiene: "No he ganado por los haters. Ha ganado la verdad y la bondad, lo que tú no tienes".

La confesión de Sandra

Durante una charla con Jorge Pérez, quien entró al plató acompañado de su mujer Alicia, Sandra Barneda confesó que le encantaría participar en un reality como Supervivientes: "Todos los que estáis aquí, para mí desde el principio sois unos afortunados. Sois el privilegio de los privilegiados, porque para mí este reality es… Si yo algún día dejo de presentar, querría concursar en Supervivientes porque querría retarme a mí misma. Lo digo, por el reto de sobrevivir y de ponerme a prueba".