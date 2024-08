Nagore Robles cuenta su terrible experiencia con un presentador: "Ibamos a acabar enfermas"

Nagore Robles, famosa colaboradora de televisión, ha generado un gran revuelo tras sus recientes declaraciones en el podcast de Victoria Martín, ‘Malas Personas’. Durante su participación, afirmó que un conocido presentador de Telecinco les obligaba a mantener el aire acondicionado a -8 grados en el estudio.

La exconcursante de Gran Hermano comentó que estas condiciones extremas no solo eran incómodas, sino también dañinas para la salud. Además, señaló que el presentador tenía una actitud muy negativa: "Había un presentador que trataba súper mal a la gente, que se mofaba y ridiculizaba. Que la temperatura del plató tenía que estar a menos de ocho grados, todos con mocos colgando como dos cebolletas... porque llegaba un punto que, claro, nos poníamos abrigos y nos decía que no nos los pusiéramos".

Nagore también confesó que no era la única colaboradora que se quejaba de esta situación: "Entonces Belén Esteban y yo decíamos que nos los íbamos a poner, porque íbamos a acabar enfermas, que no voy a estar mañana aquí y yo no voy a cobrar. A mí me da exactamente igual, yo me pongo mi abrigo. Y nos tomábamos un paracetamol para estar allí, porque esta persona no podía sudar".

¿Quién es el presentador?

El nombre del presentador en cuestión no ha sido revelado, lo que ha incrementado la especulación y el interés en torno a su identidad. Sin embargo, en las redes sociales y algunos medios de comunicación se sospecha que Robles podría estar refiriéndose a Jordi González, quien actualmente trabaja en TVE con 'D Corazón'.