Kiko desvela la faceta más desconocida de Sofía

Aunque se conocieron en 2013, la chispa del amor no saltó hasta 2019, cuando Sofía Suescun y Kiko Jiménez hicieron público su romance. Desde entonces, la pareja se ha mostrado siempre inseparable, defendiéndose a capa y espada en los platós y demostrando que la sombra de las infidelidades jamás podrá con ellos.

Durante su entrevista en ¡De viernes!, Kiko ha comentado que su chica es muy distinta a lo que vemos en pantalla: "De cara a la galería se le muy dura, pero luego es frágil. En la intimidad es una persona muy sentimental, las cosas le afectan y es una persona que muestra mucho sus sentimientos, que ama a los animales. Esa es una faceta que yo desconocía. Muestra una coraza públicamente, pero en la intimidad es una persona que es para comértela".

Sofía también afirma sentirse muy feliz por la nueva relación entre su hermano Cristian y la exsuperviviente Dakota Tárraga.

No habrá paz para Olga

Sofía dejó claro que su relación con Marta Peñate y Olga Moreno es y seguirá siendo nula. Sobre la primera afirmó que ha rentabilizado sus problemas para quedarse embarazada hablando de ello en televisión.

¿Y sobre la ex de Antonio David Flores? La de Pamplona lo tiene claro: "Pienso lo que siempre he pensado de ella. Si queréis se lo preguntamos a los telespectadores, cómo tenía toda la historia pensada, cómo decía que amaba a su maridito, cuando era consciente de lo que se estaba viendo fuera y estaba esperando para quedar como una víctima", explicaba con cierto rencor, asegurando que "no tiene por qué hacerme nada para que sienta desprecio hacia ella. Todos hemos visto su pasado, no empatizo con esta persona".