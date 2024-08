Can Yaman no está saliendo con Giulia Ristuccia

Can Yaman

Can Yaman y la influencer Giulia Ristuccia coincidieron en un evento en el que el actor participó tras finalizar la primera parte del rodaje de Sandokan. Ambos se hicieron unas fotos juntos y, como era de esperar, los rumores sobre una posible relación no tardaron en aparecer. Es más, hubo gente que criticó a Giulia por querer, según ellos,“subirse al carro de la fama de Can Yaman”.

Estos ataques sin sentido obligaron a la italiana a aclarar cuál es su relación con el galán turco y lo hizo de una manea tajante: "Estas fotos fueron publicadas en las redes de todo el mundo y está bien, pero aludir a una relación entre nosotros es algo excesivo. Son solo fotos tomadas en un club y no pueden darle el sentido que quieran".