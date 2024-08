Jesús Olmedo: "El éxito de ‘Secretos de Libertad’ es sorprendente"

Jesús Olmedo se ha ganado el cariño de la audiencia encarnando al doctor Jaime Berenguer, marido de Marta De la Reina (Marta Belmonte) y amante de Luz (Carolina Lapausa). Durante una entrevista, el actor sevillano ha confesado que todavía sigue sorprendido por el éxito de Sueños de libertad:

"Es un regalo. Lo que nos ha sobrecogido a todos son los increíbles datos de audiencia y la gran acogida. ¡Estoy disfrutándolo mucho!". Olmedo también ha adelantado que está preparando un nuevo proyecto que le hace mucha ilusión.

"La mayoría prefiere no hablar de ello, pero yo no soy supersticioso. Seguramente, después de verano me iré a Latinoamérica a rodar una película, con un equipo con el que ya he trabajado", ha dicho, confirmando que antes se tomará unas merecidas vacaciones: "Me encanta disfrutar de no hacer nada".