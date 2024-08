Las telenovelas de Víctor Cámara

El galán venezolano (10 de junio de 1959, Caracas), pertenece a una familia de artistas desde hace más de tres generaciones. Hijo de los intérpretes dominicanos Elisa Pareja y Carlos Cámara, Víctor tiene cuatro hermanos y, aunque estudió Ingeniería Electrónica, compaginó la carrera con clases de teatro, actuación, danza y ballet.

Debutó con pequeños papeles en La comadre, Amada mía o Rebeca, y alcanzó la fama internacional junto a Grecia Colmenares en Topacio. "Empecé desde abajo y ya llevo 40 años. De no haber sido actor, creo que hubiera sido piloto de carrera de Fórmula 1", dijo el histrión, reconociendo que, antes de arrasar en televisión, fue taquillero y tramoyista en el teatro de sus abuelos.

El altruismo de Cámara

Víctor disfruta de una vida tranquila en Miami junto a su esposa Yvette Gazzaneo, con quien se casó en 1977. El matrimonio tiene una hija, Samantha María, nacida el 12 de marzo de 1997. En la última década, le hemos visto en melodramas como Natalia del mar, El talismán, Guerreras y centauros o Escándalos.

Además, es habitual verle defendiendo causas sociales y es miembro de varias ONG. "Hay que dar más. Yo no soy millonario, trabajo para vivir, pero me siento millonario en amor y cariño y me gusta ayudar a la gente", expresó el actor.

Tras siete años alejado de la pequeña pantalla, el actor regresó a Telemundo en 2023 con 'Vuelve a mí'

LAS MÁS ACLAMADAS

'Topacio', 1984

'Topacio'

Un melodrama histórico

Transmitida en más de 150 países, narra la historia de Jorge Luis (Cámara), un médico de clase alta que, aun estando comprometido con su prima, se enamora locamente de Topacio (Grecia Colmenares), una joven ciega y huérfana.

Topacio ha sido educada por el Dr. Martín Buitrago, un hombre que vive obsesionado con ella y que, tras descubrir que se ha casado en secreto con Jorge Luis, la encierra y finge haberse acostado con ella tras sufrir la muchacha un desmayo. Cuando la protagonista se entera de que está embarazada y se lo cuenta a su amado. Este, pensando que el hijo no es suyo, le hace elegir: "el bebé o yo".

'Inés Duarte, secretaria', 1990

'Inés Duarte, secretaria'

Una versión libre de ‘Buenos días, Isabel’

Inés, interpretada por Amanda Gutiérrez, es la empleada soñada por cualquier ejecutivo. Es inteligente, eficiente y muy comprometida, aunque introvertida e insegura debido a las continuas críticas de su estricta madre. A pesar de sentir que nunca será suficiente para ningún hombre, Inés se enamora de su jefe, Andrés Martán (Víctor Cámara), un millonario que intenta criar solo a sus cuatro rebeldes hijos.

La muchacha se convertirá en la madre que los pequeños siempre quisieron tener, haciendo cualquier cosa para agradar a Andrés. ¿El único problema? La cuñada del empresario no permitirá que se olvide de su esposa fallecida y hará lo imposible por alejarle de su secretaria.

'El país de las mujeres', 1998

'El país de las mujeres'

Junto a la retirada Ana Karina Manco

Camilo Reyes (Cámara) es un periodista y trotamundos que goza de buena salud, un trabajo que adora y una novia perfecta llamada Lucía. Su idílica vida da un giro radical cuando descubre que Lucía mantiene un affaire con su mejor amigo.

Solo una mujer le hará recuperar la fe en el amor. Se trata de Mariana Campos Gómez, una estudiante de periodismo que está casada con Rodolfo, su novio de toda la vida (y amante de Lucía). Sin embargo, Mariana descubre el amor verdadero en brazos de Camilo.

'Peligrosa', 1994

'Peligrosa'

Un trío de estrellas que no se olvida

Escrita por Vivel Nouel, en una versión modernizada del clásico Fortunata y Jacinta. Su trama gira en torno a Elisa Camacho, una chica pobre que roba para poder sobrevivir. Un día entra a robar en casa de Luis Fernando, un joven de la alta sociedad acostumbrado a tenerlo todo.

Al conocerla, decide convertirla en una dama sofisticada, para luego desenmascararla y destruir su vida. Pero la pasión que nace entre ellos es tan intensa que la venganza pronto se convierte en amor, desatando los celos de Clementina, la examante del protagonista.