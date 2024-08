Divinity estrena la nueva ficción turca 'Quiéreme siempre'

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Divinity estrena hoy a las 22.00 horas la nueva ficción Quiéreme siempre, que estará disponible por adelantado en Mitele PLUS. Se trata de una serie que narra la historia de amor y las aventuras de dos jóvenes con unas vidas totalmente diferentes. Leyla es una estafadora que busca a su familia. Tiene la esperanza de encontrar a sus padres, aferrada a la idea de que la tuvieron que abandonar en un orfanato en contra de sus voluntades, cuando solo era una bebé. Se ve obligada a unirse a un grupo de estafadores para conseguir dinero para ello. Por su parte, Ates, interpretado por Kerem Bürsin, reconocido por su papel en Love is in the air, es un millonario que, tras la muerte de su madre, decidió irse de casa a varios internados, viviendo en varios países, transformándole en una persona solitaria que no confía en nadie. Inesperadamente, sus caminos se cruzan.