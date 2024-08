Doga decepciona a Pembe al asegurar que no usará velo en su presencia en 'Mundos Opuestos'

¿Qué va a pasar?

Ruzgar contradice a Umut y asciende a Nursema.

contradice a Umut y asciende a Nursema. Doga tiene una cita con Giray.

¿Qué ha pasado?

Pembe se recupera en el hospital.

se recupera en el hospital. Nilay descubre que es hija de un millonario.

descubre que es hija de un millonario. Umut vuelve a cantar.

¿Qué está pasando?

Aconsejado por Nilay, Mustafá miente a su padre asegurando que Alev empujó a Pembe, provocando su caída por las escaleras. El empresario confía en la palabra de su hijo y decide poner fin a su relación con Alev: "No puedo perdonar que hagas daño a la madre de mis hijos. Me haré cargo del bebé, pero no te quedarás con nada mío".

Destrozada, Alev le echa de su casa jurando que no le dejará acercarse a su hijo: "Este niño no tiene padre, yo seré su única familia".

Kivilcim se muda a casa de Ömer y Umut recibe una gran noticia: un importante productor está interesado en su música y quiere convertirle en una estrella. ¿El problema? No quiere que sus futuros fans se enteren de que su esposa se cubre la cabeza, pues le hará parecer demasiado tradicional.

Giray convence a Doga para tomar un café juntos: "Solo quiero saber la verdad sobre los orígenes de Nilay".

¿Ha nacido un romance?

Doga acompaña a Nilay a la oficina de su supuesto hermano, Giray. El joven se ríe de ellas asegurando que su padre no tiene ninguna hija y las echa de su oficina, tratándolas como a dos interesadas. Al ver a Nilay tan deprimida, Doga vuelve a hablar con Giray y este se muestra más comprensivo. Entre ellos surge una química indudable y el empresario la invita a un café para seguir conociéndola.

"Yo no soy Doga"

Umut descubre por casualidad que Rüzgar está enamorado de Nursema y exige que la despida: "Se irá de tu empresa sin saber las verdaderas razones y no volverás a verla. Te arruinaré la vida si no la despides".

Fatih y Görmen se casan en una multitudinaria ceremonia a la que acude todo el pueblo. Cimen se lleva un gran disgusto cuando Göhkan le prohíbe asistir al enlace, alegando que no están casados de manera oficial.

Tras una boda de cuento de hadas, llegará la peor pesadilla de Pembe: su nuera se niega a cubrirse la cabeza. Y no solo eso, cambia radicalmente en su forma de tratar a su nueva suegra: "Yo no soy Doga, ahora estoy casada con tu hijo y haré y diré lo que quiera en esta casa".

La semana pasada, una media de 250.000 espectadores (2,5 % de share) siguieron esta telenovela.

DIVINITY • 22:45 h • Viernes 23