Sebastián despierta en el hospital junto a Alicia en 'La Viuda de blanco'

¿Qué va a pasar?

Dimas testifica a favor de Alicia, pero Laurentino encuentra nuevos testigos.

Felipe y Duván creen haber visto a su padre.

¿Qué ha pasado?

Sebastián es operado tras recibir un disparo.

Justino conoce a su único sobrino, Fabio.

¿Qué está pasando?

Laurentino ve su gozo en un pozo. Doña Perfecta se niega a abandonar el país hasta que Sebastián esté recuperado y decide aplazar la venta de las fábricas. El abogado insiste en que el señor Restrepo quiere firmar cuanto antes, pero cuando Perfecta pide hablar personalmente con él, Laurentino teme por su plan: no le ha contado a su jefa que ha pedido un precio mucho más alto por las fábricas para quedarse con la parte sobrante.

"Estás en peligro"

Dimas se convierte en el mayor apoyo de Haydée y durante una romántica velada, ambos terminan besándose apasionadamente.

En el hospital, Sebastián despierta sin recordar nada. Gracias a los médicos, se entera de que un hombre ha intentado asesinarle y se propone dar con él. Algo con lo que Alicia no está de acuerdo. "No pienso morir dejándote sola con tantos problemas, tú también estás en peligro", le dice él, asegurando que no piensa parar hasta encontrar al culpable.

El sobrino gorrón

Justino no quiere saber nada del hijo de su hermana Magdalena y le exige que abandone el pueblo inmediatamente. Desolado, Fabio promete que no volverá a saber nada más de él.

Pero cuando el gerente del hotel le dice a Justino que su sobrino pretende irse sin pagar la cuenta, el “Vampiro” Briñón pierde los nervios. Fabio se echa a llorar confesando que ha gastado todos sus ahorros en viajar desde Europa para conocerle y su tío se apiada de él: "Te quedarás en el cuarto más cercano al patio de la mansión y pagarás tu deuda trabajando en el hotel, no me gustan los parásitos".

Lucha por la custodia

Alicia se reúne con la jueza de familia para exponer su caso y recuperar a Felipe y Duván. La joven cuenta con los servicios del abogado de Justino, quien reclama la custodia demostrando la inocencia de Alicia en el asesinato de Amador.

Cuando la notificación del juzgado llega a casa de doña Perfecta, la mujer monta en cólera: "¡Esa desvergonzada quiere quitarme a mis nietos y no pienso permitirlo!", le dice a Laurentino, pidiéndole que encuentre testigos que dejen en mal lugar a su nuera.

Doña Perfecta también tendrá una charla con la jueza de familia y asegura que, aunque la ley le ha dado la razón a Alicia, la mujer miente y es una pésima influencia para los gemelos.

