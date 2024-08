Can Yaman: los personajes que han marcado su carrera

Can YamanIMDB

Can Yaman es dio a conocer internacionalmente gracias a su interpretación de Can Divit en la serie Pájaro Somniador. Esta producción no sólo es convirtió en uno de sus éxitos mayores a nivel mundial, sino que también le abrió los puertas al público español. Sin embargo, la carrera del actor turco va mucho más allá de este papel, con otros personajes memorables en su trayectoria que han dejado huella tanto en sus seguidores como en la audiencia en general.

1. Herido en ' Dolunay '

Una de sus destacadas producciones es Dolunay, donde interpreta Ferit Aslan, un joven empresario millonario con una personalidad exigente y meticulosa. La trama se centra en Nazli, una estudiante de Gastronomía y Artes Culinarias que sueña ser una chef reconocida. Para resolver sus deudas, Nazli acepta un trabajo como cocinera en la mansión de Ferit, cuya rutina diaria lo obliga a preparar su cena y marcharse antes de que él llegue. Sin embargo, un día se encuentran accidentalmente y surge una atracción mutua que cambiará sus vidas. Ferit, con su carácter rígido y su obsesión por el orden, ve cómo su mundo se hunde cuando conoce Nazli, a la chef que desafía su modo de vida.

2. Özgur en ' El hombre equivocado’

Otro papel destacado en la carrera de Can Yaman es en El Hombre Equivocado, donde da vida a Özgür, un empresario de éxito que dirige uno de los locales más populares de Estambul. A pesar de su éxito profesional, Özgür es un firme defensor de la libertad personal y se muestra reticente a comprometerse en una relación amorosa. La historia sigue Ezgi, interpretada por Özge Gürel, una joven que busca al hombre ideal y recibe la ayuda de Özgür para encontrarlo. A medida que avanza la trama, se forma un vínculo inesperado entre ellos.

3. Francesco Demir en 'Viola Come Il Madre '

En otro de sus proyectos recientes, Can Yaman asume el papel de Francesco Demir, un brillante inspector de policía con un carácter rebelde y un enfoque libre en su vida personal. Aunque es excelente en su trabajo, Francesco se enfrenta a dilemas personales y evoluciona a lo largo de la historia. Este personaje, con su intensidad y determinación, promete capturar la atención del público a medida que se desvela su compleja personalidad.