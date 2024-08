Pablo Motos defiende el trono

Publicado por Marta Amado Verificado por Creado: Actualizado:

Son el programa líder, y lo saben, pero Pablo Motos y todo su equipo de El hormiguero tendrán que defender su trono como los reyes del access prime time, franja en la que, de momento, no han sido derrotados por ninguno de los formatos que las otras cadenas les han puesto enfrente.

Antena 3 sigue confiando en el valenciano para que sea uno de los puntales de la cadena, otorgándole el liderazgo de la audiencia la mayoría de las noches del año. No obstante, no se tienen que confiar, ya que el resto de cadenas han apostado muy fuerte, sobre todo La 1 y Telecinco, para intentar rascar algunos espectadores a El hormiguero, algo que el año pasado no consiguieron ni con Cuentos chinos ni con 4 estrellas.

Apostando sobre seguro

Poco se sabe de las novedades con las que contará El hormiguero en la que será su temporada número 19, pero lo que sí es seguro es que Trancas y Barrancas seguirán haciendo los juegos más divertidos a los invitados,

que Marron mostrará la ciencia más sorprendente, Suko continuará advirtiendo de los peligros tecnológicos y de las estafas que hay por la red,

Dani Fontecha mostrará los trucos caseros más sorprendentes y Marta Jiménez volverá a ponerse en peligro para realizar las pruebas más espectaculares, dejando con la boca abierta a todos los espectadores.

Tampoco faltará la clásica película de inicio de temporada donde aparecen la mayoría de los invitados de la temporada pasada. Por último, Motos seguirá

entrevistando a las personalidades más destacadas de nuestro país y de fuera

de nuestras fronteras artistas procedentes de Hollywood y amigos del programa que acudirán a presentarle al valenciano sus nuevos proyectos. Y, por supuesto, tampoco faltará Miguel Ángel Revilla, que volverá al plató del programa.