Sebnem ya sabe que Onur quiere divorciarse en 'Una vida perfecta'

¿Qué va a pasar?

Onur echa de casa a Sebnem y le confisca todo su dinero.

Mesut logra dar con el paradero del cuerpo del malvado Niyazi.

Asyel humilla ante todos a Sebnem.

¿Qué ha pasado?

Melissa usa a Mesut para molestar a Sebnem y a Onur.

Melissa le dice a Onur que solo volverá con él si se divorcia.

¿Qué está pasando?

Onur cae en el chantaje de Melissa. El hombre decide iniciar los trámites de divorcio de su esposa tal y como su amante le ha pedido. En un primer momento, Onur intenta llevar el proceso con la mayor discreción posible, sin embargo, su esposa no tarda en darse cuenta de sus intenciones.

Sebnem no está dispuesta a perder todo lo que ha conseguido después de tantos años de lucha y de sumisión. Así pues, le asegura a Onur que defenderá lo que considera suyo a capa y espada: "Han sido muchos años a tu lado para que ahora me eches de tu vida como si no fuese alguien importante".

Mesut se encuentra dividido entre su corazón y su deber.

"No dejaré mi casa"

Sebnem no solo piensa batallar contra su marido por el dinero y las propiedades, sino, también, por sus hijos. La mujer se niega a macharse de la casa que hasta ahora era de su familia sin sus pequeños y así se lo hace saber a su todavía esposo.

Por otro lado, Mesut es víctima de un conflicto de intereses. El hombre, que siempre se ha caracterizado por ser un policía con gran ética y honor, se siente dividido entre su profesión y lo que siente por Sebnem. Sabe que usar su posición para proteger a su amada no está bien, no obstante, tampoco puede permitir que está pueda sufrir cualquier daño a causa de su caótico pasado.

En grave peligro...

Tras un tiempo de reflexión, Mesut llega a la conclusión de que debe decidir que pesa más: su papel con policía o el amor que siente por Sebenm. ¿Será capaz de sacrificar su trabajo por la mujer a la que tanto quiere?

Mientras tanto, Sebnem está en la cuerda floja después de Izbandut, finalmente, dé con su paradero. La mujer corre un grave peligro.

La semana pasada, una media de 390.000 espectadores (7,9 % de share) siguieron esta telenovela.

TELECINCO • 23:00 h • Miércoles 28