Bárbara Mori se sincera sobre su pasado: "No me aprobaba a mí misma"

La actriz visitó el programa Netas divinas y se sinceró sobre las etapas más complicadas de su vida y el gran trabajo de autoconocimiento y aceptación que ha hecho en los últimos años para respetarse y quererse tal y como es. "Toda mi vida me preocupó mucho la opinión de los demás. Crecí con esta necesidad de la aprobación del mundo exterior, porque yo no me aprobaba a mí misma y eso me hizo mucho daño, me tomó tiempo poder construir el amor propio".

¿Qué ha hecho para dejar a un lado las críticas y centrarse solo en todo lo bueno que tiene? "Escuchar mucho lo que desea tu alma. En este mundo hay tanto ruido que no logras escuchar tu voz interior, esa intuición que está conectada con la sabiduría del universo", expresó en el pódcast de Romina Sacre.