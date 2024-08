Carla Goyanes rota de dolor, le hace una promesa a su hermana muerta

Carla Goyanes fue vista visiblemente afectada en el tanatorio de Marbella, donde familiares y amigos se reunieron para darle el último adiós a su hermana Caritina, quien falleció a los 46 años debido a un infarto. Durante todo el tiempo, Carla permaneció al lado de su madre, Cari Lapique, y de su cuñado, Antonio Matos, además de estar muy pendiente de sus sobrinos, Pedro y Mini Cari.

Antes de partir hacia Madrid, donde se celebrarán los funerales, Carla quiso dedicarle un emotivo homenaje a su hermana a través de sus redes sociales. En su publicación, compartió varias imágenes junto a un texto conmovedor: "Te has ido demasiado pronto, llena de sueños y proyectos. Nos faltaba mucho por vivir juntas, y aún no puedo creer que ya no podamos hablar, reír o abrazarnos". Carla recordó con cariño todos los momentos compartidos y lamentó profundamente la ausencia de su hermana en su vida.

Carla y Caritina Goyanes.

En su mensaje, Carla describió a Caritina como "una persona única, generosa, divertida, y con una fe que siempre he admirado. Eras la mejor hermana que podía haber tenido". También rememoró el reciente fallecimiento de su padre, Carlos Goyanes, ocurrido tan solo 19 días antes, expresando su incredulidad ante la rápida sucesión de desgracias: "No puedo creer que ahora te haya tocado a ti".

La promesa de Carla

Caritina con su marido, Matos y sus hijos durante un viaje.Instagram

A pesar del dolor, Carla hizo una promesa a su hermana: "Voy a ser fuerte, cuidaré de tus hijos como si fueran míos y estaré al lado de mamá y Matos, porque sé cuánto les querías". Concluyó su mensaje con una emotiva despedida: "Descansa en paz, Cari. Te quiero".

La publicación de Carla ha recibido un aluvión de mensajes de apoyo y consuelo de figuras conocidas como Tomás Páramo, Vicky Martín Berrocal, Alba Carrillo y Marta Hazas, quienes le enviaron sus condolencias y muestras de cariño en estos difíciles momentos.