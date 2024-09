Jorge Javier recrimina en directo a Ana Rosa: "Te cargaste mi programa"

El presentador ha visitado el programa AR y ha acusado a Ana Rosa de acabar con Sálvame. La periodista se ha defendido asegurando que no había maniobrado para quedarse con la franja vespertina de Mediaset, pero Jorge Javier le espetó: "Se produjo un cambio y esta señora se quedó con toda la parrilla. Eso es sospechoso".

Vázquez también le ha afeado que nunca quisiera ir a su programa Sálvame: «He venido aquí en cuanto me has llamado y nosotros te llamamos durante 14 años y no te salió del papo, cuando eras la estrella de la cadena».

Jorge Javier también tocó algunos temas de política y recomendó a la presentadora no hablar de estos temas: "Deja en paz a Pedro Sánchez, va a seguir ahí".