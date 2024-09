Ana Rosa charló en directo con Mario Hervás, un hombre de 33 años, que ha decidido no eyacular más porque según él, esa decisión le está cambiando la vida.

"Tu salud depende de lo que te tocas el plátano. No te digo que no te toques, pero no lo sueltes. Uno de mis valores es el autocontrol y la disciplina", explicó Mario feliz de llevar un año sin eyacular.