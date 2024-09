Nacho Cano da plantón a Ana Rosa Quintana

‘TardeAR’. El magacín entrevistó a Nacho Cano, quien está acusado por presunta explotación laboral a inmigrantes para su musical Malinche.

"No quiero seguir hablando. Esto no está equilibrado. Me has metido a una abogada de la parte contraria y mi abogado no está. Aquí acaba mi intervención", expresó el exintegrante de Mecano al ver que Beatriz Uriarte, la abogada de la empleada que le denunció, pedía a los jueces que fueran honestos "porque, si no, los ciudadanos

estamos perdidos. Cano está faltando a la verdad".