Maite reabre el debate, ¿puede un maltratador ser buen padre?

La de Pamplona se mostró muy arrepentida e inundada en lágrimas y afirmó que estaba dispuesta a ir a un psicólogo para solucionar sus problemas de celos. También comentó que su gran error siempre ha sido opinar de los novios de su hija, pero no se considera mala madre: «Sofi a para mí lo es todo desde que nació.

No es que me olvidara de Cristian, pero Sofía fue mi tabla de salvación respecto a la vivencia de mi divorcio, estaba anulada de tanta paliza, de aguantar un monstruo que venía ebrio a todas horas. Sofia era pequeña, veía que me cogía de los pelos y me tiraba al suelo. Era un manipulador nato, le quité la denuncia volví con él y era todo peor. Al final dije: “ya, hasta aquí”».

Una manzana podrida

Terelu le preguntó por qué había dejado a su hijo Cristian con el hombre que la maltrataba. La explicación de Maite dejó atónitos a los allí presentes: "Cristian era superdotado y mientras él respondía, mamá era muy buena. A los 16 me llama el director del colegio y nos dice que se ha torcido, que bebe y fuma lo que no tiene que fumar.

Me entra un bajonazo destructivo y al poco tiempo me separo. Le dejé con su padre, no quise poner una manzana podrida en el frutero porque te pudre a la otra. Les di la oportunidad de ser felices".

Las palabras de Maite han sentado fatal a Sofía y Kiko, quien respondió a su entrevista en ¡Fiesta!: "No debió hablar en un plató, sino junto a un especialista. Y mira en qué términos ha hablado de su hijo, hace cosas que no son normales".