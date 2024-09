Polémica en las redes: Kiko Hernández acusado de maltrato y abandono de su perra Nicoletta

Los animales, al igual que los niños, suelen ser víctimas de las malas decisiones de los adultos. El programa Ni que fuéramos ha dado mucho de qué hablar en su segunda temporada, y no precisamente por su contenido, sino por la controversia que ha generado. Una de las situaciones más comentadas ha sido el enfrentamiento entre Kiko Hernández y Sofía Suescun, a raíz de un episodio relacionado con la perra que Kiko, Nicoletta.

Kiko Hernández aprovechó la emisión del programa para explicar por qué decidió bloquear a Sofía Suescun en Instagram. Según el colaborador, todo comenzó cuando se mudó a Melilla tras su matrimonio y no pudo llevar consigo a todos los animales que tenía en su hogar. En particular, mencionó a una galga que estaba en acogida, no en adopción, y que dejó al cuidado de otra persona. Kiko aseguró que la perra, llamada Nicoletta, se encuentra en buenas manos y que se comunica regularmente para saber cómo está.

Sin embargo, Sofía Suescun criticó duramente a Kiko a través de las redes sociales, acusándolo de haber abandonado a su perra después de tres años de convivencia. Kiko, visiblemente molesto, respondió que su situación es completamente diferente y acusó a Sofía de haber abandonado a su propia madre. Aunque Kiko intentó justificar su decisión, algunas de sus declaraciones dejaron dudas sobre el destino real de la perra, lo que avivó la polémica.

Nicoletta, la galga que adoptó Kiko Hernández y ahora devuelveInstagram @kikohernandeztv

Lo que complicó aún más el asunto fue la aparición de un hilo en Twitter en el que una joven afirmó haberse hecho cargo de Nicoletta. Según esta versión, Kiko devolvió a la perra en un estado deplorable, sin vacunar, sin esterilizar, y con signos evidentes de desnutrición y heridas. La chica también compartió fotos que, supuestamente, corroboran sus afirmaciones, incluyendo una imagen de la perra con una marca en la nariz que coincide con la de Nicoletta.

Además, la joven denunció que Kiko no se había preocupado por socializar a la perra y que, en sus tres años con él, Nicoletta vivió prácticamente aislada en su jardín. Incluso llegó a afirmar que Kiko intentó entregarle otro perro que le habían regalado. La situación ha generado un debate en las redes sociales, con usuarios cuestionando las acciones de Kiko y si realmente hizo todo lo posible por cuidar de Nicoletta.

El enigma sigue abierto, ya que algunos sugieren que podría tratarse de otro perro y no de Nicoletta. Sin embargo, las imágenes y testimonios presentados parecen indicar lo contrario. La pregunta que muchos se hacen ahora es si es justificable devolver a un animal después de tantos años, especialmente cuando se tienen los recursos para ofrecerle una buena vida.