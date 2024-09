Can Yaman inspira a Megan Maxwell en su última novela erótica

Can Yaman

El actor Can Yaman ha demostrado ser un verdadero seductor tanto en la pantalla como fuera de ella. Sus papeles en telenovelas románticas como Erkenci Kuş o Dolunay lo han convertido en un ídolo internacional, cautivando corazones en países como Italia, Grecia, Francia y, por supuesto, España. Pero su encanto va más allá de la televisión, ya que ha inspirado a la exitosa escritora española de novelas románticas, Megan Maxwell.

Megan Maxwell, autora de 38 libros, entre ellos la famosa trilogía Pídeme lo que quieras y el galardonado Hasta que salga el sol, confesó en una entrevista en Instagram con el escritor gallego Yago Sparks que el protagonista de una de sus recientes novelas eróticas está basado en Can Yaman. Maxwell reveló que tiene una foto del actor en su escritorio y se refiere a esta obra, titulada ¿A qué estás esperando?, como "mi novela con Can Yaman".

Durante la conversación, Megan detalló: "Cuando comienzo a escribir una novela, siempre imagino el tipo de hombre que quiero crear, y en esta ocasión, el protagonista es Can. Es una novela erótica que sigue a Tampoco pido tanto, y en ella el personaje principal, llamado Can, es un reflejo del propio Yaman". Además, la escritora agregó: "Quería que el personaje tuviera el aspecto físico de Can Yaman".

Libro de Can Yaman

El protagonista, Can Drogo, es un piloto y heredero de una empresa aeronáutica, un hombre atractivo, rico y encantador. Aunque puede tener a cualquier mujer, ninguna logra realmente captar su interés. Por otro lado, Sonia Becher, la dueña de una empresa de eventos y agencia de modelos, es divertida, audaz y abierta, características que la hacen destacar. Sin embargo, Can no la ve como su tipo... hasta que comienza a sentir celos cuando ella muestra interés en otros hombres.

¿A qué estás esperando? es una novela llena de pasión, relaciones familiares, diversión y momentos inesperados, donde el amor puede sorprenderte de las maneras más inesperadas. Un relato que te atrapará con sus giros y emociones, haciendo que el corazón lata más rápido de lo que uno podría prever.