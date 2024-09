Fatih descubre el nuevo “romance” de Doga en 'Mundos Opuestos'

¿Qué va a pasar?

Ömer descubre que Alev y Abdullah siguen juntos.

descubre que Alev y Abdullah siguen juntos. Alev no quiere conocer el sexo de su bebé.

¿Qué ha pasado?

Nursema y Umut firman el divorcio.

firman el divorcio. Alev y Apo alquilan una casa juntos.

¿Qué está pasando?

Se masca la tragedia en la mansión Erdem. Leman le cuenta a Kayhan que Gökhan ya se ha divorciado y el hombre se presenta en la mansión para llevarse a Çimen por la fuerza: "Ese sinvergüenza te ha engañado, ya está divorciado. Hazte un favor y vámonos de aquí".

Çimen cree que se trata de una estrategia orquestada por su madre para separar a la pareja, pero cuando Gökhan confi esa la verdad, la muchacha se derrumba. "Me has estado mintiendo todos estos meses, no quiero volver a verte", le dice antes de quitarse el pañuelo y volver a casa de Kivilcim.

Fatih se queda de piedra cuando Nilay asegura que Doga y Giray quieren casarse.

Viaje de negocios

Rüzgar prepara el rodaje de un nuevo programa en un pequeño pueblo rural.

El productor invita a Nursema a acompañarle y esta acepta encantada. Aunque todavía no ha superado su ruptura con Umut, lo cierto es que Nursema empieza a disfrutar de su libertad en compañía de su jefe, a quien promete dejar a un lado el amor para centrarse en su carrera.

Aun así, la decisión de la joven no impide que viva un momento de lo más romántico con Rüzgar en el hotel donde se hospedan.

¿Doga está enamorada?

Nilay no soporta ni un minuto más los desprecios e insultos de Görkem. Y con la única intención de poner en peligro su matrimonio, le cuenta a Fatih que Doga está de nuevo enamorada: "Se llama Giray, es rico, atento y ya están pensando en casarse".

Atónito y visiblemente afectado, Fatih pide a su chofer que investigue a Giray y se convierta en la sombra de su exmujer. La actitud de Fatih enfurece a Görkem, quien exige que no se vuelva a hablar de Doga en su presencia: "No te das cuenta, pero me hace daño".

Serios problemas

Met pierde el coche que le regaló su padre en una carrera ilegal. Esa misma noche, Ates, el chico que se ha quedado con el coche, atropella por accidente a dos hombres y se da a la fuga. Horas después, la policía se presenta en casa de Ömer para detener a su hijo.

La semana pasada, una media de 220.000 espectadores (2,5 % de share) siguieron esta telenovela.

DIVINITY • 22:45 h • Viernes 13