Maite Galdeano insinúa que Terelu Campos bebe mucho

Maite Galdeano no es de esas mujeres que se callan lo que piensan por miedo a hacer daño. Y para muestra, la forma en la que habló de su hijo en el plató de ¡De viernes!, donde confesó cosas tan fuertes como que "no odio a mi hijo, me da pena", "se pone muy agresivo cuando viene de resaca" o "es muy torpe el pobre". Cada vez que “la elegida de Dios” abría la boca, le soltaba un nuevo “zasca” a su hijo.

Terelu Campos quiso entender esa rabia que siente Maite hacia Cristian, pero la de Pamplona se lo tomó como un ataque y... ¡contraatacó! "¿Te crees que no le he dado besos a mi hijo? Me he comido a besos a mi hijo pero cuando se ha hecho indomable no he podido con la situación", comenzaba explicando, para después atacar directamente a la colaboradora:

"Yo he sufrido mucho en la otra vida por lo de su padre y una persona que toma alcohol para mí no tiene valor ni personalidad. A ti, ¿a que te gustan las copas Terelu? Te gusta el ritmo de la noche y las copas, te encanta un copazo y no te tiene que saber mal porque es tu vida y si me dices a mi “tú Maite te infl as de agua y te encantan los animales”, te digo claro, esa soy yo, por supuesto que soy yo. Aquí a cada uno lo que le toca".

Tiene para todos

Antonio Montero afirmó que Sofía y Cristian ya han dado el paso de distanciarse de Maite y no piensan dar marcha atrás. Y otra vez se armó el zafarrancho en el rancho. Maite atacó a su compañero como nunca antes: "A mí me da pena tu vida, que estés con una Marisa que nunca la plantas. Por el dinero, por el patrimonio. A mí me criticáis por la pasta, pero tú estás viviendo con tu mujer sin sentimientos, uno en la planta de arriba y otro en la de abajo».