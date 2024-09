Una encerrona que no ha sentado nada bien a la invitada en 'El diario de Jorge'

El pasado jueves, Jorge Javier vivió uno de los momentos más tensos desde el estreno de su nuevo programa. Ocurrió cuando Mariem llegó al programa para intentar reconciliarse con su hija, con quien no atravesaba su mejor momento.

El problema llegó cuando el presentador anunció que David, el novio de la joven y principal responsable del distanciamiento entre madre e hija, iba a entrar en plató.

"Su madre cree que no me gusta trabajar, que no me busco la vida, que estoy con ella por una herencia que tiene, y no es así. Yo solo quiero que me conozca, que vea que soy un buen chico, que estoy labrándome un futuro en el que quiero que esté su hija", explicó el muchacho, con la madre y la hija muy atentas a sus palabras fuera del plató.

"No me gusta que me fuercen"

Mariem no quiso coincidir con el novio de su hija Nouhaila: "A mí el niño no me ha hecho nada, un chiquillo más. No quiero hablar con él, porque ya me ha forzado ella cuando estaba ingresada a hablar con él por teléfono y a mí no me gusta que me fuercen (...). Si yo quiero conocerlo, le llamo y ya está, pero ahora no quiero. Yo respeto que quieran estar juntos, pero no quiero conocerlo", expresó la mujer, muy disgustada con la encerrona que le había preparado su hija.