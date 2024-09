De fumar en patinete a encenderse un petardo en directo

‘El hormiguero’. Victoria Federica acudió al plató de las hormigas para hablar de su participación en El desafío y relatar algunas de sus mayores gamberradas. Vic reconoció que su récord de castigos se produjo mientras estudiaba en un internado de Inglaterra: "No me llevaba bien con la directora, encerraba a su perro en la oficina, así que, cuando no me veía, le abría la puerta para que fuera libre". La nieta del emérito también confesó que, lo que más gracia le hace en el mundo es meterle petardos a sus amigos en los cigarros.