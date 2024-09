Mayte Zaldívar explica cómo es vivir con su novio y su marido

Julián Muñoz se enfrenta al final de su vida con optimismo y la seguridad de tener a toda su familia a su lado. El exalcalde de Marbella ha experimentado un importante deterioro físico en los últimos meses debido al cáncer que le detectaron el pasado enero. Sin embargo, esta complicada situación ha servido para que Julián y su exmujer, Mayte Zaldívar, sean de nuevo inseparables.

Tan unidos están que no han dudado en volver a casarse a pesar de la relación que Zaldívar mantiene con Fernando. Aunque la boda no se celebró por motivos románticos, Julián no quería morir sin darle el “sí, quiero” por segunda vez a la mujer de su vida y madre de sus dos hijas.

"Me comporté como un sinvergüenza, engañé a Mayte con Isabel, incluso delante de nuestro nieto", confesaba Julián, reconociendo que fue ese arrepentimiento lo que "Fue una decisión tomada entre todos, incluido Fernando", admitía Mayte, aclarando que su novio se tomó la noticia de maravilla.

"Julián se puso a llorar y nos preguntó si no nos daba pena que no estuviéramos casados. Entonces le dijimos: “¿Quieres que nos casemos para que te sientas más tranquilo viendo a la familia unida? Pues lo hacemos”.

Puedo asegurar que no fue por la pensión de 400 euros", expresó Mayte.

Juntos pero no revueltos

La archienemiga de Isabel Pantoja ha explicado que, "todos vivimos juntos, pero por la noche cada uno duerme en su cama. Juntos pero no revueltos". En ese momento, Julián no dudó en agradecer a Fernando todo lo que había hecho por él: "Para mí es una persona que merece todos mis respetos, la gente que piense lo que quiera".