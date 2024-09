'Shogun' lidera los Emmy

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La Academia de Televisión vivió el domingo una noche histórica en la 76ª entrega de los Premios Emmy, donde triunfaron tres títulos en especial: Shogun, The Hacks y Mi reno de peluche. La serie Shogun, ambientada en el Japón feudal, partía con 25 nominaciones y ganó 14 premios, incluyendo mejor serie dramática. Hacks ganó en la categoría de mejor serie de comedia del año, imponiéndose a The Bear. Además, obtuvo el galardón de mejor actriz de comedia para la protagonista, Jean Smart, y la mejor dirección también fue para esta ficción por el capítulo Bulletproof. En cuanto a las miniseries, Mi reno de peluche, una ficción creada por Richard Gadd basada en su propia historia real, acabó la noche con 4 galardones, imponiéndose a títulos como Ripley, True Detective: Noche Polar o Only Murders In The Building.