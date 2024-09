En busca del talento oculto en 'La Voz'

Publicado por Marta Amado Verificado por Creado: Actualizado:

Antena 3 estrenó el pasado 13 de septiembre la 11.ª temporada del ‘talent’ musical, con Eva González al frente y la música como protagonista principa

El 13 de septiembre, La Voz, el talent musical estrella de ATRESmedia, regresó a Antena 3 con su undécima temporada. Eva González continúa como presentadora, y los famosos coaches internacionales son Malú, Luis Fonsi, Pablo López y Antonio Orozco. Cada uno contará con un equipo de asesores: Malú se apoyará en el debutante Prince Royce; Fonsi estará acompañado por Rosario Flores; Orozco hará tándem con Dani Fernández; y Pablo López contará con la ayuda de Vanesa Martín, Álvaro de Luna y Mika.

Un superpoder para Malú



Entre las novedades de esta temporada, producida por ITV Studios Iberia y Boomerang TV, destaca el nuevo “superpoder” de Malú. En las Audiciones a ciegas, Malú podrá silenciar a los otros coaches con un botón en su silla, evitando que interfieran cuando intenten atraer a un talent hacia su equipo. Según la artista, esta función está pensada para "cuando se ponen muy pesados e intensos".

Otra novedad es El mando, que permite a los coaches crear una playlist con

sus canciones favoritas y momentos importantes de sus vidas.

Con este mando a distancia, podrán reproducir sus temas elegidos en cualquier momento, añadiendo un toque personal y memorable a cada entrega del programa.

Entrevista a Eva González

"‘La Voz’ es un sueño para cualquier presentador, quiero estar a la altura"

Un año más, Eva González vuelve a estar al frente de La Voz para acompañar a los familiares de los talents mientras actúan y son evaluados por los coaches:

"Es un regalo de programa, es un sueño cumplido que nunca imaginé porque jamás me veía presentando este formato, pensaba que era demasiado para mí. Me dieron la oportunidad y estoy feliz de todo lo que estoy viviendo aquí tanto con los coaches como con los talents y sus familias.

Que esa parte solo la vivimos los espectadores y yo. Me siento afortunada y nunca me cansaré de dar las gracias", reconoce la sevillana que hace balance de estas nuevas entregas del programa musical estrella de Antena 3 y ATRESmedia en la noche de los viernes.

Ya eres una veterana del formato... Estoy muy feliz porque llevar en este programa seis años signifi ca que el público nos sigue queriendo aquí y que las cosas van bien. La Voz es el sueño de cualquier presentador y he tenido la suerte de ser yo la elegida. Quiero estar a la altura de un Ferrari como es este programa.

Os habéis consolidado en la programación de la cadena. Sí, pero hay programas que quitan de un día para otro y nos puede pasar a nosotros mañana, nadie está exento. Te da cierta seguridad el saber que La Voz lleva muchas ediciones y seguimos siendo líderes de audiencia cada noche.

Pero en la televisión nunca se sabe, de repente estás arriba y luego estás abajo. Si La Voz la cancelasen en algún momento solo podría dar las gracias por todos los años de disfrute que he tenido aquí.

¿Cómo has visto a los coaches este año? Estoy muy feliz de compartir un año más con ellos. Malú se ha relajado con el tiempo, está genial en esta temporada, viene con más fuerza y cachondeo que nunca. Está muy sinvergüenza y más sabia. A Fonsi le van a quitar el pasaporte de Puerto Rico y le van a dar el español porque pasa mucho tiempo con nosotros (risas).

Orozco es un experto en estas lides, lleva muchos años con nosotros. Para mí

sería imposible mirar hacia el sillón de los coaches y no ver a Pablo López para sufrir, reír y emocionarnos como lo hacemos. Si algo es Pablo,

además de un gran artista, un ser humano espectacular.

¿Qué te parecen las novedades de este año del “superpoder” de Malú o El mando? Cuando la silla de los coaches se gira, cada uno lanza un discurso para intentar convencer al talent, pero Malú puede silenciar a sus compañeros para tener cierta ventaja y ficharlo para su equipo.

Es que es la más veterana del programa y se lo merece. Otra novedad

es que hay una playlist que han hecho cada uno de los coaches y ellos tienen un mando que se van pasando y, cuando ellos consideran necesario o

se les antoja, le dan y suena una de las canciones que han elegido.

¿Te gustaría tener el superpoder de Malú y silenciar a alguno de ellos? En algún momento del programa sí, sobre todo cuando se extienden con sus explicaciones y veo que se acaba el tiempo del programa y que no va a entrar todo lo que tenemos (risas).

¿En tu playlist habría más canciones de Malú, de Pablo, de Fonsi o de Orozco? ¡No me hagas eso! Tengo de todos, me gusta mucho la música en español, el pop, el flamenco... Todos tienen sus toquecitos y no me falta ninguno.

¿Tu hijo Cayetano ve el programa? Es un poco tarde para él y cuando empieza La Voz ya está dormido. Lo ve en las repeticiones de los fi nes de semana.

Pero lo que más le emociona es cuando algún amigo le dice que ve el programa, porque él le dice que ha ido al plató y que se ha podido sentar en los sillones de los coaches.