Andrés Aberasturi lamenta la muerte de su hijo por parálisis cerebral: 'Tuvo una estafa de vida'

El pasado mes de septiembre, la familia del reconocido periodista Andrés Aberasturi vivió un profundo dolor con la pérdida de su hijo Cristóbal, quien falleció a los 44 años tras una vida marcada por la parálisis cerebral que le generó una gran dependencia. El propio Aberasturi confirmó la triste noticia, optando por un funeral privado y discreto en el que su hijo fue despedido en la intimidad familiar.

Con más de medio siglo en los medios de comunicación, Andrés Aberasturi es una figura influyente, y su reciente participación en el programa Y ahora Sonsoles estuvo marcada por la tristeza. Durante la emisión, el periodista rindió homenaje a su amigo y escritor Jimmy Giménez-Arnau, fallecido también recientemente. "Era un gran escritor, un caballero y un creador," expresó Aberasturi, visiblemente conmovido por la pérdida. En este contexto, la presentadora Sonsoles Ónega aprovechó para transmitir sus condolencias por el reciente fallecimiento de Cristóbal, destacando el emotivo libro que Andrés le dedicó a su hijo.

Este libro, titulado Cómo explicarte el mundo, Cris, publicado en 2016, es un testimonio profundo del amor de un padre hacia su hijo y refleja la experiencia de Aberasturi conviviendo con la discapacidad de Cristóbal. A lo largo de su carrera, el periodista ha trabajado por visibilizar las realidades y dificultades que enfrentan las personas con parálisis cerebral, generando conciencia sobre la situación de su hijo y otras familias en circunstancias similares.

Angel Aberasturi y su hijo Cris, fallecido recientemente.

En una entrevista con Risto Mejide, Andrés fue muy claro al expresar el dolor que sentía por la situación de su hijo: "Lo que vive mi hijo no es una vida, es una estafa de vida." Y en 2018, reflexionó sobre la carga emocional que implica cuidar a una persona con discapacidad, cuestionando las decisiones que marcan su vida: "Cris no vive la vida como la vivimos nosotros. Me parece una irresponsabilidad terrible decidir por él".

Finalmente, Aberasturi ha destacado en numerosas ocasiones el papel crucial de su esposa, Guadalupe Páez Vicedo, en la vida de Cristóbal. "La verdadera protagonista de la vida de Cris es su madre," afirmó, subrayando la dedicación y el amor incondicional que ella brindó a su hijo.