Entrevista a Miki Nadal tras su estreno en 'Sopa de letras' y su participación en 'Zapeando'

El zaragozano ha estrenado ‘Sopa de letras’ en Aragón TV y continúa como colaborador en ‘Zapeando’, tras sustituir a Dani Mateo en verano.

Miki Nadal acaba de comenzar su baja por paternidad, ya que el pasado 9 de

septiembre fue padre de su tercera hija, Ángela, de la que espera que venga con un pan bajo el brazo, como se suele decir, y una larga trayectoria en televisión para los dos formatos que hace actualmente el zaragozano: Zapeando en laSexta (de lunes a viernes a las 15:45 horas) y Sopa de letras, en Aragón TV (de

lunes a miércoles a las 21:50 horas), que se acaba de estrenar. Hemos conversado con él sobre su faceta profesional y también la más personal.

¿Cómo te afecta al trabajo volver a ser padre? Pues que voy a tener que trabajar más porque hay una boca más que alimentar (risas).

Lo voy a poder compatibilizar porque los dos formatos son de la misma productora, Globomedia (The Mediapro Studio), y me están ayudando mucho.

¿La televisión es un buen medio para la conciliación familiar? Sí, porque los horarios no son tan amplios como en otros trabajos. En televisión tenemos la posibilidad de trabajar dos o tres días a la semana, o solamente uno si estás en un programa semanal, y yo, gracias a Dios, tengo mucha facilidad para poder

conciliar.

Estoy el mediodía en el trabajo, pero por las mañanas y por las tardes estoy en casa. Lo importante es que ha nacido una niña preciosa, la madre está bien y las hermanas muy contentas.

Zapeando se conoce en toda España, pero... ¿en qué consiste tu nuevo programa, Sopa de letras? Es un concurso familiar, divertido, cachondo, ameno y además muy participativo. La gente puede jugar desde sus casas porque en eso consiste, en buscar palabras en una sopa de letras.

¿Qué tal estás del accidente de coche que tuviste yendo al FesTVal de Vitoria a presentar el programa? Bien, estaba lloviendo y tuvimos un reventón en una rueda. Dimos unas cuantas vueltas y poco más, el susto.

¿Qué queda de ese Miki Nadal que conocimos en El informal? Queda el mismo sentido del humor, quizás un poquito más tamizado ya por el paso del tiempo, no sobre mí, sino sobre la sociedad, que es totalmente distinta. Permanecen, en esencia, las mismas ganas de pasármelo bien y hacerlo pasar bien a la gente.

¿Qué serie o series que has visto últimamente te han gustado más? Con tres niñas es complicado engancharse a alguna, pero me ha gustado mucho After Life, protagonizada por Ricky Gervais. Es una serie con pocos capítulos y cortos que me tocaron la fibra.

¿Qué aficiones tienes? Me gusta ir a jugar al pádel con mis amigos y pegarles palizas, sobre todo a Dabiz Muñoz (risas).

Miki Nadal lleva en el programa de laSexta desde 2013, cuando estaba Frank Blanco al frente. Ahora el presentador es Dani Mateo, al que sustituyó este verano en sus vacaciones: "Me lo he pasado muy bien, y eso que hemos tenido una competencia dura con los Juegos Olímpicos y la Vuelta ciclista a España. Incluso la actualidad política, que a veces también quita espectadores. He disfrutado mucho y aguantado el tirón", admite el zaragozano.