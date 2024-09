Los famosos vuelven a los fogones en 'Masterchef Celebrity 9'

Publicado por Marta Amado Verificado por Creado: Actualizado:

Las cocinas del programa de Televisión Española han vuelto a encenderse con nuevos aspirantes a la victoria.

Una nueva edición de MasterChef Celebrity está en marcha. Nueve aspirantes buscarán suceder a la actriz Laura Londoño, ganadora el año pasado, en el palmarés del talent culinario. Pero solo puede quedar uno de ellos, así que tendrán que demostrar que no son solo buenos en sus diferentes campos (televisión, política, música, moda, humor...), sino también en la cocina.

Una gran apuesta

"Este programa es la joya de la corona de Televisión Española", reconoció Miriam García Corrales, directora de Entretenimiento de RTVE, del formato que se estrenó el 9 de septiembre. "MasterChef ha sabido adaptarse, reinventarse, nunca hacer nada igual. Siempre te sorprende, y se amolda a las últimas tendencias gastronómicas y tecnológicas. Se nota que están en la onda", añadió la representante del ente público.

Macarena Rey, CEO de Shine Iberia, afirmó que los participantes "vienen a divertirse, a aprender, ya que casi todos cocinaban muy poco, y a ganar. Eso sí, los jueces son los que más disfrutan. Están como en una piscina de bolas", comentó.

Entrevista a Samantha Vallejo-Nágera

"Los concursantes famosos son más complicados que los anónimos, pero son divertidos"

Samantha Vallejo-Nágera lleva desde 2013 en MasterChef, cuando se estrenó en la edición de anónimos y niños, y desde 2016 en la de famosos. La chef y empresaria le ha contado a Supertele cómo afronta la novena edición del concurso con celebridades.

Un año más, y van nueve ediciones con famosos, ¿cómo afrontas cada nueva temporada? Pues me lo tomo con mucha paciencia, porque los famosos son más complicados que los anónimos, pero, la verdad, es que son divertidos, revoltosos… Al final, es muy bonita la evolución que tienen, sobre todo el respeto que acaban teniendo en la cocina después de trabajar con nosotros. Y eso, para mí, es increíble.

¿Qué será lo más destacado de esta temporada con los nuevos concursantes? Los aspirantes de MasterChef Celebrity siempre son una ensalada, un plato guisado, una mezcla de ingredientes que hace que todo sea muy divertido. Este año lo llamaría el año diferente, porque el casting es muy variopinto y hay mucha diversión. Ya veréis que al final hacen piña y son muy divertidos.

De los participantes de este año, ¿cuál ha sido el que más te ha sorprendido que haya dicho que sí? Pues mira, Pocholo, Pitingo e Hiba Abouk. Bueno, porque al final, no sé, a veces crees que les dará un poquito de respeto meterse en un programa de televisión, competir en MasterChef y mostrar cómo son, pero aquí están.

¿A cuál estás viendo con más aptitudes para la cocina? Eso no te lo puedo decir, porque está clarísimo que el que más aptitudes tiene es el que va a ganar (risas). Pero es verdad que nuestros aspirantes se lo toman en serio, descubren su pasión por la gastronomía y tienen mano. Hay gente, como por ejemplo Itziar, que nunca había entrado en la cocina, o Pelayo, que metía sus bolsos en los armarios de su cocina. Es increíble la evolución que tienen y, sobre todo, el respeto que acaban mostrando por la cocina.

¿Tienes algún favorito? Tengo varios (risas). Creo que al final se nota. No es que sean favoritos como tal, pero hay gente que me gusta cómo concursa, cómo lo hace...

¿Sueles acertar? Y si ha sido el caso… ¿con quién? A Laura Londoño sí que la vi muy ganadora desde el principio. La edición pasada entró con muchas ganas, además es muy lista y muy trabajadora. A Lorena Castell también la vi como ganadora de su edición. En cambio, no veía a Juanma Castaño ni a Miki Nadal. Tras los cinco primeros programas es más fácil hacer quinielas.

¿Son más guerreros los anónimos, los niños o los famosos? Creo que cada edición tiene su gracia y todas tienen algo que me gusta. Empiezo el senior y me gusta; arranca el celebrity, y me apetece, y luego grabamos el junior, y estoy encantada con los niños.

¿Te has enganchado últimamente a alguna serie? No veo series, veo la televisión. Solo me gusta seguir MasterChef o el telediario.

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Estar con mis hijos, trabajar, estar en mi catering, en la calle, montar en bici, montar a caballo, ir al gimnasio, cocinar e ir en moto por Madrid.