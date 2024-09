Ana María Trujillo se convierte en el nuevo gran amor de ‘Pedro el Escamoso’

Tras una larga temporada alejada de la pequeña pantalla (trece años), Ana María Trujillo ha vuelto por la puerta grande. La actriz interpreta a Fernanda Ríos –el nuevo amor de Pedro– en la continuación de Pedro el Escamoso.

Este es un personaje que, reconoce, ha supuesto un gran reto para ella: "La primera parte fueron 370 capítulos de una historia de amor entre Pedro y la doctora Paula. Tenía mucho miedo de que la gente no me aceptara, no me quisiera. Gracias a Dios no ha sido así".

Sobre su compañero, Miguel Baroni, Trujillo solo tiene palabras bonitas: "Es un monstruo. Lo amas por la voz, su expresión… Tiene una energía impresionante, siempre está de buen humor y trata bien al equipo. Todo el mundo lo quiere porque nunca se le han subido los humos a la cabeza".