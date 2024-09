Can Yaman desata la locura en Madrid con su carisma y cercanía

El pasado fin de semana, Can Yaman fue el centro de atención en un evento celebrado en el Novotel Madrid Center. El popular actor turco, conocido por su participación en series como Dolunay y Viola Come Il Mare, deslumbró a los asistentes con su imponente presencia y su carisma natural. La llegada de Yaman a Madrid provocó un auténtico revuelo, con admiradores de todo el mundo que no quisieron perderse la oportunidad de verlo en persona. Desde Suecia hasta Arizona, pasando por Alemania, Grecia y España, los fans se congregaron para escuchar al actor hablar sobre su carrera y proyectos futuros.

Durante el evento, Can Yaman compartió su profundo cariño por España y su conexión especial con Italia, donde ha residido en los últimos años: "Estudié en un colegio italiano en Turquía y ahora, viviendo en Italia, me siento cerca de varios países, entre ellos España. No descarto trabajar aquí algún día en una serie o película", comentó el actor. Su pasión por los retos quedó patente, explicando que no desea encasillarse en un solo género y que le encanta explorar nuevos registros. "Me gusta cambiar de papeles y demostrar que soy un actor versátil", afirmó, destacando cómo sus experiencias en proyectos como El Turco le han preparado para su próximo gran desafío: Sandokan.

Los fans también quisieron saber cómo ve su evolución como actor. Con humildad, Yaman reflexionó sobre su carrera, admitiendo que si pudiera volver a algunos de sus primeros trabajos, los interpretaría de manera diferente: "He crecido mucho profesionalmente, pero estoy orgulloso de cada paso que he dado".

Can Yaman.Twitter

La velada, llena de momentos emocionantes, concluyó con una interminable sesión de fotos y autógrafos, en la que el actor demostró su cercanía y amabilidad con sus seguidores, posando y firmando sin descanso. Una noche inolvidable para todos los asistentes, que quedaron cautivados por la generosidad y profesionalismo de la estrella turca.