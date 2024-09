30 años de ‘Friends

Publicado por Marta Amado Verificado por Creado: Actualizado:

El 22 de septiembre de 1994 se estrenó en la NBC en EE.UU., aunque a España no llegaría hasta tres años más tarde, a Canal+, ya como todo un fenómeno de audiencia internacional.

Cuando aquel jueves 22 de septiembre de 1994 la NBC apostó por una nueva serie con un reparto coral de caras prácticamente desconocidas no podía ni soñar con el fenómeno que estaban a punto de lanzar al mundo. Friends no era una serie más, era y fue LA SERIE, durante 10 temporadas y décadas después sigue siendo referente, maestra y, especialmente, compañía de millones de personas del planeta que la ven actualmente en streaming en Max y Movistar Plus+.

Todos se han sentido identificados (o un poco enamorados) de algunos de sus personajes. Una pandilla de seis amigos treintañeros que sobreviven juntos al inevitable paso hacia la madurez. Tramas de amor, trabajo, familia y todo tipo de líos llenos de risas y alguna que otra lágrima con una cafetería y dos apartamentos neoyorkinos como grandes escenarios. Aunque en 30 años no

ha envejecido todo lo bien que quisiéramos -pero, ¿qué producto cultural lo hace?- sí que fue una serie pionera y transgresora en cuestiones sociales y audiovisuales.

El impacto en las carreras y vidas de Jennifer Aniston (Rachel), Lisa Kudrow (Phoebe), Courtney Cox (Mónica), Matthew Perry (Chandler), Matt LeBlanc (Joey) y David Schwimmer (Ross) fue como el de una bomba nuclear.

Y no solo por haber conseguido la fama instantánea y récords de todo tipo -incluso de sueldos por episodio, llegaron a cobrar un millón por capítulo cada uno-, también porque crearon una auténtica familia dentro y fuera de la pantalla.

Esa química no hacía más que crecer a lo largo de los 236 episodios y se trasladó a cada país en el que se emitía con triunfos rotundos. A España llegó en noviembre de 1997 consiguiendo también ser uno de los títulos mimados de Canal+.

La última frase

La primera frase de la serie fue de Mónica (sobre una cita que tenía), pero la última fue de Chandler Según contó en sus memorias el actor, antes del episodio final se lo pidió a la creadora Marta Kauffman porque realmente era algo que le importaba.

Todos salen del apartamento y Rachel sugiere ir a tomar un café, entonces Matthew pudo bajar el telón de la histórica sitcom con un chiste tan propio de Chandler como de sí mismo al preguntar a la pandilla dónde podían ir -cómo si hubieran ido alguna vez a otro lugar que no fuera su sofá del Central Perk.

“Me encanta la cara que pone David Schwimmer mientras digo esa frase. Es la mezcla perfecta de afecto y diversión, justo lo que Friends siempre había dado al mundo”, escribió.