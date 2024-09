Crónica de una ‘carpeta’ anunciada

En la casa secreta se quejan de las noches toledanas de Vanessa y Javier. El matrimonio, que ayer se odiaba y hoy se ama está sacando de quicio a sus compañeros por culpa de un vibrador muy potente que no les deja dormir. Además, ha surgido un nuevo romance. Daniela ha confesado a Vane que se siente atraída por Juan, aunque no se atreve a decírselo porque él cree que es una chica demasiado superficial.

"Me ha sentado mal, yo tengo muchos valores, no es que quiera estar con un millonario, es que siempre he estado con empresarios", le decía a su compañera, muy dolida por la percepción que tenía de ella Juan, a quien considera "mucho más guapo que Eddy".

Beso en el ‘jacuzzi’

De noche, todos los gatos son pardos, decía Luis mientras les contaba a Maica y Lucía que había escuchado ruidos extraños en el jacuzzi. Y es que, la noche del sábado nos regaló el primer beso entre Violeta y Eddy, que se dejaron llevar a pesar de las críticas recibidas por el resto de concursantes. "Tenía el choch* contra el pit*. Ahí hay merengue, merengue. Está caliente la cosa", afirmaba Maite, después de pillarles con las manos en la masa.

Todas contra Laura

Maica, Elsa y Lucía se han posicionado en contra de Laura por los contínuos

desplantes y caras de asco hacia la primera. "Tengo la conciencia y un corazón que no me cabe en el pecho", expresaba la hija de María José Galera, antes de romper a llorar con sus compañeros.