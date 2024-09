Sofía Cristo estalla en directo: "La mayor desgracia de mi madre fue conocer a Juan Carlos I"

La colaboradora de Espejo Público, Sofía Cristo, protagonizó un tenso momento en directo tras la reciente publicación de fotos inéditas de su madre, Bárbara Rey, junto al rey Juan Carlos I. Las imágenes fueron reveladas por una conocida revista neerlandesa, lo que desató una intensa reacción por parte de Sofía, quien se mostró visiblemente afectada y defensiva.

"La mayor desgracia de mi madre ha sido conocer a esta persona (Juan Carlos)", declaró Sofía, acusando al monarca de haber eclipsado la carrera de su madre. Según la DJ, si Bárbara Rey no hubiera tenido relación con el emérito, "no se habría quedado sin trabajo ni estaría vetada en tantos lugares", lo que ha llevado a la artista a un estado de frustración. "Mi madre ahora está de nuevo en el sofá, destrozada y sin proyectos, porque se le han caído muchos por todo esto", expresó con dolor.

Aunque Sofía entró al plató tranquila, las preguntas de Susanna Griso y Gema López sobre el supuesto romance de su madre con el rey Juan Carlos I la llevaron a un punto de quiebre. En un momento, Cristo amenazó con abandonar el programa y no regresar jamás, asegurando que se sentía atacada y acorralada por sus compañeras. "No me apetece seguir hablando del tema y no me gusta el tono", afirmó con evidente molestia, subrayando que el tema podría tener consecuencias legales.

Sofía Cristo

A lo largo de la entrevista, Sofía defendió con firmeza a su madre, resaltando que Bárbara Rey había sido maltratada no solo por su padre y su hermano, sino también por la sociedad. "Voy a apoyar siempre a mi madre", enfatizó, rechazando categóricamente las acusaciones de chantaje que se han vertido sobre la actriz.

Cuando Griso intentó indagar sobre si hubo extorsión o uso de dinero público, Sofía explotó. "No os tengo que comentar todo esto, lo hago porque tengo cariño y quiero dar la cara", expresó visiblemente alterada, añadiendo que "ese dinero nosotras no lo hemos recibido, ¿quién se habrá quedado con él?".

La tensión continuó cuando Sofía confrontó a Griso, acusándola de mofarse de la situación. "Estáis dando por hecho cosas graves. O estamos en el mismo barco o me bajo yo de este barco", declaró. Finalmente, la DJ expresó su agotamiento emocional, asegurando que "revivir toda esta mierda" no le hace feliz y afecta su carrera. También lanzó un duro mensaje hacia su hermano, Ángel Cristo Jr., deseándole que "se pudra en la cárcel".