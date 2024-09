Estrenos hot en streaming

Publicado por Marta Amado Verificado por Creado: Actualizado:

'Del Revés 2'

Las emociones regresan con más fuerza

'Del revés 2'

En esta esperada secuela, Riley deberá enfrentarse a nuevos retos mientras vive el caos de su adolescencia.

En 2015, Pixar nos cautivó con Del Revés (Inside Out), una película que logró entretener tanto a niños como a adultos, y que además realizó una exploración profunda de las emociones humanas. La trama sigue a Riley, una niña que se enfrenta el desafío de mudarse a una nueva ciudad, y muestra cómo operan sus emociones, personificadas individualmente.

Descubrimos personajes como Alegría, Tristeza, Miedo, Asco y Furia, y todos ellos habitan el un Centro de Control. La película fue elogiada por su representación precisa y comprensible de la salud mental y emocional, convirtiéndose en un recurso valioso para que padres y educadores dialoguen sobre las emociones con los niños.

Este mismo año se ha estrenado en cines la esperada continuación. La historia se vuelve a centrar en el personaje de Riley, ahora con 13 años. Entrando en la adolescencia, la joven está en el instituto, un período lleno de nuevos desafíos. Ahora, Alegría, Tristeza, Miedo, Asco y Furia supervisan un nuevo elemento en la mente de Riley llamado el “Sentido del Yo”, que alberga recuerdos y sentimientos que moldean las creencias de Riley.

Además, el Cuartel General de su cabeza sufre una repentina reforma para hacerle hueco a algo totalmente inesperado propio de la pubertad: ¡nuevas emociones!

Nadie sabe muy muy bien cómo actuar cuando aparece con enorme ímpetu una nueva emoción: Ansiedad. Y no viene sola: le acompañan envidia, vergüenza y apatía (Ennui). Riley y sus mejores amigas, Bree y Grace, son invitadas a un campamento de hockey durante el fin de semana, donde Riley espera conseguir entrar en los Firehawks, un popular equipo formado por chicas mayores que ella. Sin embargo, las cosas no salen como esperaba cuando descubre que sus amigas asistirán a otro instituto al año siguiente.

Ansiedad llega para complicar aún más la vida emocional de Riley, provoca una serie de cambios y haciendo que las reacciones de la joven sean más inestables y exageradas.

Te gustará si...

Te interesan las historias que abordan los desafíos de la adolescencia con humor y sensibilidad.

DISNEY+ PELÍCULA Animación.

Estreno: 25 de septiembre. +6. 96 min.

Dir.: Kelsey Mann

Int.: Amy Poehler, Maya Hawke, Kensington Tallman (voces originales). EE. UU. 2024.

'Wolfs'

Brad Pitt y George Clooney comparten reparto en esta comedia de acción

'Wolfs'

Veintitrés años después de Ocean’s Eleven y dieciséis tras Burn After Reading, Clooney y Pitt se reúnen nuevamente, protagonizando juntos este thriller dirigido por Jon Watts (Spider-Man: No Way Home). La fiscal de distrito Margaret (Amy Ryan) se enfrenta a un grave problema.

Por impulso, invita a un hombre más joven que ella a su habitación de hotel, y todo va bien... hasta que él colapsa y muere. Lo que iba a ser una noche de diversión y desahogo se transforma en una pesadilla. Aterrorizada y manchada de sangre, ser descubierta así sería catastrófico para su carrera. Solo hay una persona a la que puede recurrir: un lobo.

Los lobos trabajan en solitario, son los solucionadores que hacen lo que nadie más haría, y lo hacen con discreción. ¿Un hombre muerto en tu habitación de hotel? Llamas a un lobo para asegurarte de que no solo desaparezca de tu habitación, sino que no quede rastro de su presencia en tu vida. Son personas que operan en las sombras, dejando cero evidencias de su existencia. Pueden tener nombres y familias, pero nunca sabrás nada sobre ellos.

“No hay nadie que pueda hacer lo que hago”, afirma el personaje de Clooney a Margaret. Sin embargo, existe alguien que hace exactamente lo que hace su personaje. Es otro lobo. Mientras Margaret contacta a Clooney, el hotel, vigilando a sus huéspedes, llama a Pitt. Sin quererlo, deberán aprender a trabajar juntos por primera vez.

Te gustará si...

Buscas una comedia de acción ligera, con dos grandes intérpretes con mucha química y carisma.

APPLE TV+ PELÍCULA ‘Thriller’. 108 min.

Estreno: 27 de septiembre.

Dir.: Jon Watts.

Int.: Brad Pitt, George Clooney, Amy Ryan. EE. UU. 2024.

‘Objetivo: París’

‘Thriller’ con grandes dosis de acción, adrenalina pura

'Objetivo: París'

Serie de acción basada en la exitosa franquiciacinematográficaObjetivo (eninglés: Has Fallen). Tewfik Jallab, Ritu Arya y Sean Harris están al frente del reparto de esta producción, que cuenta con Gerard Butler, el protagonista de las películas, como productor ejecutivo.

Un grupo terrorista comandado por Jacob Pierce, ex capitán de la Legión Extranjera Francesa, irrumpe en un relevante evento en la embajada británica de París. Su blanco es el ministro de defensa de Francia, pero Vincent Taleb, su guardaespaldas, junto con Zara Taylor, agente del MI6, logran desbaratar sus planes. Pero este ataque es solo la punta del iceberg de un plan meticulosamente orquestado, que apunta a las altas esferas del poder.

Te gustará si...

Disfrutas de series de acción con un enfoque en amenazas terroristas y conspiraciones políticas, situaciones límite y giros inesperados.

MOVISTAR PLUS+ SERIE Acción.

T1. 8 cap. 60 min. Estreno: 29 de sep.

Dir.: Howard Overman (creador).

Int.: Tewfi k Jallab. Reino Unido. 2024.

