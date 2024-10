Dolor de madre... en 'Doctora Quinn'

¿Qué va a pasar?

Byron hace frente a un peligroso secuestrador.

¿Qué ha pasado?

Quinn teme ser mayor para poder quedarse embarazada.

¿Qué está pasando?

Quinn se hace cargo del cuidado de un niño enfermo que no tiene padres y está solo en el mundo. El caso del pequeño llega hasta oídos de Robert E., quien sopesa la idea de adoptar al infante y darle la vida que se merece. No obstante, Grace se muestra reacia a aceptar la idea de su marido, pues teme encariñarse del niño y que este no logre superar la enfermedad que padece: "Sabemos que podría tener los días contados".

Hank le hace un sorprendente regalo a Matthew. Y Byron sigue dándole vueltas a la propuesta laboral que le hizo el buscador de oro... ¿Debería poner a su disposición sus conocimientos de la tierra?

Menudo cambio

Dispuesto a dar un giro radical a su vida, Matthew se convierte en el alguacil de Colorado Springs. La noticia es bien recibida por su familia, salvo por Quinn, que teme que el nuevo puesto de su hijo adoptivo le traiga más de un quebradero de cabeza. El primer reto de Matthew como alguacil es una confrontación con un infame pistolero.

Un nuevo amor

Matthew se siente afortunado en el trabajo y también... ¡en el amor!… O eso cree él.

Después de haber perdido a Ingrid, el corazón del joven vuelve a palpitar cuando conoce a una prostituta que trabaja en el bar de Hank. Quinn no parece muy contenta con la relación y le pide a su hijo que no vea más a esa chica.

Prohibido trabajar

Myra es víctima del machismo de Horace, su marido, cuando este le impide trabajar en el banco del pueblo. Al mismo tiempo, un estafador llega a Colorado Springs con la idea de vender a los habitantes de la zona un artilugio defectuoso. Quinn y Byron le hacen frente.

La semana pasada, una media de 240.000 espectadores (2,9 % de share) siguieron esta telenovela.

NOVA • 15:30 h • Sábado 5 y domingo 6