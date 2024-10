La más odiada, eliminada en 'Gran Hermano'

En Gran Hermano no puedes dar nada por hecho. Los concursantes fliparon en colores tras conocer, por boca de Edi, que Elsa era la primera expulsada oficial. Muy emocionado, el gallego se despidió de su compañera sin entender la decisión del público. "El público ha tenido más tiempo que nunca para ver cómo os comportáis, tienen toda la información", decía Ion Aramendi, pidiéndole a Elsa que abandonase la casa.

Un toque de atención

Despreciar a Óscar contínuamente, dejarle sin sus grandes apoyos o revelar en el confesionario el secreto de Silvia y Lucía son solo algunos de los motivos que han llevado a los seguidores del formato a votar por Elsa, quien insiste en que "he sido clara y sincera en todo momento. Quizás la gente no entiende mi carácter fuerte".

Mientras en Guadalix, la mayoría lamentaban la marcha de la vasca, en plató los colaboradores atacaban sin piedad a la concursante por su nefasto comportamiento. "Estás aquí por maleducada y soberbia", expresaba Marta Peñate, mientras Belén Rodríguez aplaudía a la audiencia: "Por fin han aprendido a votar".

Maite, calienta que sales

La enlatadora de anchoas está en el punto de mira del público debido a sus salidas de tono y su trato vejatorio a Óscar. Un Óscar que nos dio una lección de madurez tras la expulsión de Elsa, afirmando que "me parece justo y no me sorprende. Ni los malos son tan malos, ni los buenos tan buenos".