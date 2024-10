Entrevista a Jorge y César Cadaval ('La Ruta Morancos')

Publicado por Marta Amado Verificado por Creado: Actualizado:

Los Morancos se han embarcado en un viaje con destino a Santiago de Compostela con el objetivo de descubrir la España más rural.

Los Morancos han salido de su zona de confort para embarcarse en un nuevo reto y un nuevo programa, eso sí, sin dejar de lado su sello personal, el humor. Jorge y César Cadaval están al frente de La Ruta Morancos (los viernes a las 22:05 horas en La 1), programa producido por Shine Iberia donde el dúo humorístico recorre varios pueblos de la España más rural en un Camino hacia Santiago.

En la primera entrega partieron de su Sevilla natal y, según recorren kilómetros, van haciendo escala en distintas localidades para conocer a los personajes más entrañables y divertidos.

Además, cada capítulo tiene un broche de oro con una de las señas de identidad de Los Morancos, una canción, creando un tema que repasará sus andanzas por el pueblo que han visitado y colocarán una placa de La Ruta Morancos para declarar oficialmente que dicho pueblo pasa a formar parte de su particular ruta hacia Santiago.

¿Cómo definiríais La Ruta Morancos? César Cadaval: Es un programa blanco que nos apetecía hacer, de gente normal. El único problema que le he visto es la cantidad de cuestas que hemos cogido, no hemos ido a ningún pueblo llano, tengo los gemelos como Roberto Carlos.

Jorge Cadaval: Queríamos darle las gracias al público por nuestros 45 años de carrera y, la verdad, es que la gente de la España rural nos ha descolocado, para bien, claro.

¿Qué os ha sorprendido más de la gente que os habéis encontrado? Jorge Cadaval: La forma de vivir o por la intensidad con que afrontan sus profesiones las personas que hemos conocido, ya que nosotros, acostumbrados a las grandes ciudades, a que no paramos, llegas ahí y el tiempo se detiene, ves te miran a la cara para hablarte, que te paras en una calle para decirle hola a tu vecino.

A mí me parece que eso lo hemos perdido en muchísimas capitales de este país y que vivimos a todo lo que da. Ellos nos han enseñado a pararnos un poco y a tomarnos la vida un poquito más tranquila.

¿Cómo os habéis visto físicamente? César Cadaval: Mi hermano está en mejor forma física que yo porque cuando llegamos a un hotel, él pregunta dónde está el gimnasio y yo por dónde está el bar (risas). Es normal que esté mejor que yo, pero lo he aguantado estupendamente.

Jorge Cadaval: Yo hago mucho deporte y soy muy deportista, pero luego me gusta estar tranquilo. A mi hermano, en cambio, le gusta caminar con sus amigos y con su mujer, se pegan unan caminatas... Lo que no entiendo es caminar por la playa, ¿por qué todo el mundo va a la playa a hacerlo? Les veo y pienso: ¿No se está más relajadito debajo de la sombrilla o en el chiringuito?

¿Este programa ha fortalecido vuestra relación? César Cadaval: El tiempo que hemos pasado juntos en el programa lo hemos aprovechado para contarnos muchas cosas personales de la familia, de él, de nosotros...

Es bonito caminar y contarse cosas de forma relajada porque yo no había tenido esa oportunidad de andar por un camino charlando con mi hermano y creo que eso se transmite también un poco en el programa, que somos normales.

Jorge Cadaval: No podría vivir sin César. Hemos pasado por el trance de perder a dos hermanos y fue una de las peores cosas que he pasado en mi vida, como la de perder a nuestro padre. La intensidad y el cariño con el que nosotros nos queremos, que no digo que sea ni más ni menos que nadie, es muy alta. Te diría que yo, sin mi hermano, me costaría mucho seguir adelante, la verdad.

Hay gente que, en ocasiones, no ha entendido vuestro humor y se ha sentido ofendida. ¿Qué pensáis sobre eso? César Cadaval: Nosotros nos reímos de nosotros mismos en nuestro nuevo espectáculo, Bis a Bis (estarán en el Teatro Capitol de Madrid desde el 4 de octubre), donde meten a todos los humoristas en la cárcel por sus comentarios en las redes sociales. Nosotros le damos caña a todo el mundo, de izquierda a derecha, porque creo que el cómico o el humorista debe de hacer eso, criticar a todos, no solo a unos. Nosotros hemos tenido suerte y nadie se ha quejado porque el show está nivelado.

Jorge Cadaval: La tendencia actual es que todo es políticamente incorrecto. Si alguna de nuestras de parodias no le ha gustado a alguno de los protagonistas,

Lo que sí hacemos es una crítica de la situación social. Eso sí, que no te quepa la menor duda, porque el humorista está para eso, para hacer crítica con humor, pero hacerla.

¿Hay mucho ofendido en redes sociales? César Cadaval: Hay chavales que hacen shows que son una maravilla y hablan de todo, pero se meten con cualquier colectivo, y todo el mundo se enfada. Sobre todo en redes, que es una cosa impresionante y, encima, no te puedes defender porque te crucifi can para los restos.

Hay que tener mucho cuidado y hablar lo justo sin herir a nadie, pero es que los humoristas siempre han tenido la libertad de decir todo lo que les daba la gana, pero ahora no, ahora eres machista, racista… Sé lo que quieras, pero respeta a los demás, que es lo que hemos hecho Los Morancos siempre.

Jorge Cadaval: Cuando se dice algo en redes sociales que no gusta, enseguida te apalean. Nosotros hacemos una crítica con humor cantado: ¿A dónde queremos llegar con esto? Eso es lo que hay que plantearse. Lo que hacer es saber reírse de las cosas, hacerlas más livianas. Mi madre decía que las cosas tienen la importancia que tú decidas darle.