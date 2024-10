Las amistades icónicas de telenovelas

Dicen que una amiga es un regalo que te haces a ti misma, y en la ficción no iba a ser menos. Las grandes protagonistas de telenovela necesitan un apoyo, alguien que esté a su lado en los peores momentos y les ayude a levantarse cuando tropiezan.

Puede que las historias de amor enganchen a la audiencia, pero las grandes

amistades enamoran. Lo hemos comprobado con icónicos personajes como Visi y Benigna, que sobrevivieron a diez años de Amar es para siempre. Mientras desfilaban intérpretes por la Plaza de los Frutos año tras año, las reinas del cotilleo y las películas antiguas permanecieron en su barrio hasta

el final de la serie.

Puede que las historias de amor enganchen a la audiencia, pero las grandes amistades enamoran. Lo hemos comprobado con icónicos personajes como Visi y Benigna, que sobrevivieron a diez años de Amar es para siempre. Mientras desfilaban intérpretes por la Plaza de los Frutos año tras año, las reinas del cotilleo y las películas antiguas permanecieron en su barrio hasta el final de la serie.

En los melodramas latinoamericanos pasa exactamente lo mismo. ¿Qué habría sido de Beatriz (Thalía) sin su Maricruz (Adela Noriega)?, ¿habría llegado tan lejos Rubí (Bárbara Mori) sin el apoyo de su íntima amiga, la adinerada Maribel (Jacqueline Bracamontes)?

Siempre juntas

Hay una amistad que llama especialmente la atención y no es otra que la formada por Ana Garcés y Sara Molina. Además de compartir largas jornadas de rodaje, las actrices de La Promesa no dudan en irse de fin de semana rural juntas, organizar una cena con todos sus compañeros o repasar los guiones de la serie que les ha dado la fama.

Humildes y muy trabajadoras, Ana y Sara tienen claro que sin esfuerzo no habría llegado tan lejos. Por eso agradecen cada día, tener la suerte de poder

compartir escenas con personas a las que admiran y quieren. Su complicidad se ha fortalecido desde el estreno de la serie y es tan fuerte su conexión que la audiencia les ha cogido un cariño muy especial.

Más que amigas, hermanas

'En llamas'

Hazal Ergüclü, Demet Evgar y Dilan Ciçek Deniz.

Un incendio unió para siempre las vidas de estas tres mujeres que decidieron vengarse de todos lo que les hicieron daño y formar su propia familia.

‘Pájaro soñador’

Demet Özdemir y Ceren Tasçi.

El romance entre Sanem y Can (Can Yaman) eclipsó al resto de la trama. Pero, jamás olvidaremos la divertidísima amistad de Sanem con su querida Ayhan.

‘Love Is in the Air’

Hande Erçel, Elçin Afacan y Melisa Dongel.

¿Quién, si no Melek y Ceren, le iban a dar a Eda Yildiz los mejores consejos para conquistar al guapo empresario Serkan Bolat (Kerem Bürsin)?

‘Mi otra yo’

Boncuk Yılmaz, Tuba Büyüküstün y Seda Bakan.

Es una de las series turcas más vistas de Netflix y cuenta con dos temporadas centradas en la vida de tres amigas que superan juntas todos los obstáculos.

‘Amar es para siempre’

‘Amar es para siempre’

Benigna (Ángeles Martín) y Visi (Anabel Alonso) son, sin duda, la pareja más icónica de las telenovelas españolas. Formaron parte de Amar durante diez años y participaron en más de 2.400 episodios.

‘Sueños de libertad’

‘Sueños de libertad’

Una de las relaciones más bonitas de la ficción actual es la formada por Luz (Carolina Lapausa) y Begoña (Natalia Sánchez). Dos mujeres que luchan juntas por hacerse respetar en una época dominada por los hombres.

‘Dos vidas’

‘Dos vidas’

A pesar de enamorarse del mismo hombre, –Tirso (Oliver Ruano)–, Julia (Laura Ledesma) y Elena (Aída de la Cruz) jamás renunciaron a su amistad. Las unió un pasado complicado, un presente difícil y las ganas de encajar en un pueblo lleno de secretos.

Las reinas del melodrama

‘Alma pirata’

'Alma pirata'

Allegra (Luisana Lopilato) y Clara (Isabel Macedo) vivieron un sinfín de aventuras en esta telenovela argentina donde compartieron guion con Benjamín Rojas.

‘Amigas y rivales'

'Amigas y rivales'

Michelle Vieth, Ludwika Paleta, Angélica Vale y Adamari López protagonizan esta historia sobre cuatro jóvenes que se hacen inseparables a pesar de pertenecer a mundos distintos.

‘Chiquititas’

'Chiquititas’

Nada como un orfanato y un montón de niñas huérfanas para crear una amistad a prueba de bombas. Eso precisamente ocurrió en Chiquititas, la serie de Chris Morena.

‘Quinceañera’

‘Quinceañera’

La rica y la pobre: Maricruz (Adela Noriega) y Beatriz (Thalía) conquistaron a México en 1987 con su sentido del humor, su carácter romántico y su sueño común: casarse por amor.

‘Rebelde’

'Rebelde’

A principios de los 2000, todas las adolescentes querían ser como el trío de reinas formado por Celina (Estefanía Villarreal), Vico (Angelique Boyer) y Mia Colucci (Anahí Puente).

‘Rubí’

‘Rubí’

"Ella ha sido la única que me ha tratado como una persona normal", decía Maribel (Jacqueline Bracamontes) sobre la complicada y caprichosa Rubí (Bárbara Mori).