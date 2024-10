Cuestión de prioridades en 'Una nueva vida'

¿Qué va a pasar?

Halis contrata a Yusuf pensando que es un viejo amigo de Seyran.

contrata a Yusuf pensando que es un viejo amigo de Seyran. Gülgün cree que Ferit siente celos de Yusuf.

¿Qué ha pasado?

Yusuf chantajea a Seyran.

chantajea a Seyran. Fuat siente una fuerte atracción por Suna.

siente una fuerte atracción por Suna. Ferit golpea a Yusuf tras verle con Seyran.

golpea a Yusuf tras verle con Seyran. Kazim se emborracha con unos amigos, provocando las quejas de los vecinos.

¿Qué está pasando?

Tras su cita secreta con Yusuf, Seyran se gana el perdón de Ferit, ayudándole a entrar en la mansión a escondidas. El chico ha pasado la noche con Pelin, quien le recuerda su tercer aniversario y le entrega una pulsera como regalo. Para compensarla, Ferit promete invitarla a cenar a un restaurante muy exclusivo. Pero su plan se ve truncado cuando Orhan anuncia que todos cenarán con Kazim y su familia.

Un talento oculto

Ferit pasa toda la noche diseñando una nueva joya para sorprender a su maestro. Por la mañana, Seyran termina el dibujo y Ferit queda encantado con su talento.

Ya en el taller, el maestro se muestra ilusionado con el diseño y empieza a pensar que Halis tenía razón: Ferit podrá continuar con el negocio familiar.

Gente de pueblo

La cena entre los Korhan y los Sanli es todo un éxito. Hasta que Pelin aparece para estropearlo todo. Gülgün presenta a la joven, asegurando que es como una hermana para Ferit. Furiosa, Seyran increpa a Pelin y Ferit en el baño: "No puedo creer que la traigas aquí estando nuestras familias, no tenéis vergüenza".

Pelin se ríe de Seyran, dejando caer que solo es una pobre pueblerina. Antes de volver a la mesa, Suna, que ha presenciado el incidente, encierra a Pelin en el baño y agarrándola del pelo, le amenaza: "Yo sí que soy una pueblerina de verdad y no te aconsejo que sigas metiéndote con mi hermana".

Suna, la traductora

Durante la cena, Fuat recibe una llamada de trabajo desde París. Como no tiene ni idea de francés, Suna hace de traductora y Fuat decide contratarla para la empresa: "Si Kazim me lo permite, me gustaría contar con ella hasta que encontremos a alguien fijo".

Un padre sin corazón

"Me has hecho sentir orgulloso", le dice Kazim a Suna, tras recibir numerosos elogios por parte de los Korhan. Después, vuelve a burlarse de su hija por derramar el té la noche de la pedida de mano: "Qué lástima que seas una inútil".

Nietos enfrentados

Seyran y Ferit vuelven a casa sin dirigirse la palabra. Ya en la mansión, Halis

llama a Ferit para felicitarle por el diseño de su joya. "Por fin te has convertido en el nieto que siempre quise", le dice, provocando los celos de Fuat, quien lleva toda la vida desviviéndose por la empresa.

Los hijos primero

Tras su encuentro con Pelin, Seyran le hace una oferta a Ferit: "Yo cumpliré mi palabra y no volveré a ver a Yusuf. Pero tú no podrás ver a Pelin. Cada vez que quedes con ella, yo llamaré a mi ex".

Ferit se lo toma a broma, pero ella va muy en serio: "Ahora veremos quién es el celoso de los dos". Ferit acepta, prometiendo que ahora solo tendrá ojos para su esposa. Pero una conversación con su tía volverá a enfrentar a la pareja. Y es que Ifakat insiste en que el objetivo de Seyran debe ser tener un hijo y no ir a la Universidad. Cuando Ferit anuncia en la mansión que su esposa dejará de estudiar, Seyran se lleva la mayor desilusión de su vida.

La semana pasada, una media de 1.050.000 espectadores (11,8 % de share) siguieron esta telenovela.