Entrevista a Christian Gálvez, presentador de 'Boom'

Christian Gálvez vuelve a ponerse al frente de un concurso, el primero como padre, ya que este año nació Luca, el hijo que ha tenido con la también presentadora Patricia Pardo. Su nuevo programa es un viejo conocido de los espectadores, ¡Boom!, que triunfó en Antena 3 con Juanra Bonet y que ahora se emite en Cuatro (a las 19:00 horas) con el madrileño como maestro de ceremonias. Gálvez ha contado a Supertele cómo ha sido la vuelta a los platós y

cómo está viviendo su reciente paternidad, así como sus próximos proyectos.

¿Qué supone para ti el regreso de este programa a Cuatro? Supone la vuelta a la tele, a los concursos, al entretenimiento. En definitiva, a lo que sé hacer. Y lo voy a disfrutar por primera vez como padre, que es lo que más ilusión me hace.

¿Qué tiene de diferente al que se emitía en Antena 3? En realidad el formato es prácticamente idéntico. Las cosas buenas no se cambian. Hay ajustes, eso sí, en muchas cosas, pero la esencia se mantiene en cuanto a la mecánica. Cada pregunta es una bomba y cada respuesta, un cable. Y luego, claro está, el presentador, que no es ni mejor ni peor. Es, simplemente, diferente.

¿Has podido hablar con Juanra Bonet, el anterior presentador y amigo tuyo? ¡Claro! Y para ser justos te diré que fue él quien me llamó en cuanto se filtró la noticia. Quería desearme suerte y ofrecerme su ayuda si necesitaba hacerme con la mecánica del programa. Es un tío estupendo, siempre lo ha sido, un gran profesional y muy generoso, y eso que la generosidad no abunda en la televisión.

¿Qué cualidades debe de tener un presentador para hacerse con un concurso como ‘Boom’? Creo que hay que tener dos cualidades: aprenderse de memoria la mecánica y saber leer. Parece una tontería, pero no lo es. Y cuanto más tiempo pasa mejor te aprendes las mecánicas y mejor lees. La lectura, en el caso de los concursos, es fundamental para los participantes. Y hoy en día, todos los presentadores de concursos saben leer perfectamente. Sé que puede sonar ridículo, pero no lo es, créeme.

¿Todo el mundo vale para presentar un concurso? Es justo lo que comentaba, primero hay que saber leer muy bien, ya sea indicaciones, pantalla o tarjetas. La dicción es tan importante como la comprensión lectora, y luego la mecánica. El resto, cómo tratar a los concursantes, cómo moverte por el plató, te lo da tu formación y la experiencia.

¿Qué proyectos tienes con Fénix Media, tu productora? Estamos con Socialité y con La verdad de… en Telecinco. Estamos preproduciendo documentales y pronto entraremos en la ficción.

¿Te gusta más ser presentador, escritor o productor? Presentador y escritor, sin duda. Pero lo de productor poco a poco se va haciendo un hueco en mi corazón.

¿Qué tal está siendo la experiencia como padre? Luca ya dice papá y mamá, pero lo que pasa es que cualquier cosa que haga, para mí es una primera vez. Todo es nuevo y todo es especial, tanto las cosas bonitas como las no tan bonitas (risas). Ser padre era el propósito de mi vida, lo tenía muy claro. Además, tengo mucha suerte porque está a mi lado a una persona con experiencia como madre, pero que también es su primera vez con un niño (Patricia Pardo tiene dos niñas). Somos padres primerizos al 50% (risas).

¿La televisión es un medio en el que se puede conciliar? Claro, aunque nuestro caso es muy particular. Patricia y yo hemos vivido las dos situaciones. Ella trabaja por la mañana y yo, dependiendo de las grabaciones, coincidimos o lo hago por la tarde, pero nos compaginamos bien porque somos un equipazo. Es verdad que acabamos reventados y que no disponemos de mucho tiempo libre juntos, pero lo que tenemos lo sabemos saborear mucho. Entonces, al final, en nuestro caso, sí se puede conciliar en televisión.

¿Tienes algún proyecto literario en el horizonte? Sí, en el tiempo que he tenido libre estos meses he terminado mi novela titulada Te he llamado por tu nombre. Trata, de forma ficcionada, sobre la vida de Jesucristo.