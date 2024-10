Entrevista a Jokin Castellón, 'Conspiranoicos': Un programa para exponer a los conspiranoicos

Publicado por Marta Amado Verificado por Creado: Actualizado:

Las principales teorías conspiranoicas que se difunden tanto en España como en el extranjero ya tienen un programa que las va a desmontar: Conspiranoicos. El nuevo formato de laSexta que se emite los jueves a las 22:30 horas, está presentado por Jokin Castellón, un periodista con una acreditada trayectoria ligada a la investigación.

El programa cuenta con analistas especializados en diseccionar las teorías

conspiranoicas así como las herramientas de difusión que emplean para normalizar dichos mensajes en la sociedad.

Qué busca el programa

"Cada semana desvelaremos los intereses que se esconden detrás de las principales conspiraciones que proliferan en la actualidad", señala. César González Antón, director de laSexta Noticias y máximo responsable de los programas informativos de la cadena, explica que el formato "no es una mesa en la que busquemos confrontación o debate, sino desmentir y desmontar. Queremos que el espectador venga con cierto compromiso, para saber cómo confrontar y deshacer estos bulos, y luego puedan difundir y explicar en su día a día".

Conspiranoicos y sus teorías

Además, el periodista añade que "esto no va de meter a un loco en televisión y ponernos a debatir. El programa no va a ir de un show de frikis pasando por plató", si no que se tratarán temas como la teoría del reemplazo, teorías sobre la inmigración o de los antivacunas y se podrán ver imágenes de influencers del magufismo (término despectivo que se usa para referirse a creencias o teorías que carecen de fundamento científico), como el líder de Desokupa, Dani Esteve, el político Alvise Pérez, el youtuber Roma Gallardo, el cantante Miguel Bosé, el pódcast The Wild Project o el influencer Tito Llados.

"Lo que queremos es exponerles: quiénes son, qué hacen y dicen… Ellos buscan extender el miedo con cosas que nos parecen inverosímiles. Muchos de

estos personajes tienen cientos de miles de seguidores, y sus vídeos tienen millones de visualizaciones. Esto lo hacen por dinero y vamos a ver cuánto dinero ganan por ello", comenta Castellón.

Con Iker Jiménez enfrente

A la misma hora coincidirá con un rival muy potente por la audiencia, el programa Horizonte en Cuatro, comandado por Iker Jiménez. Sobre el duelo con el vitoriano, Antón apunta que "hay cero historia con la competencia. Es un análisis deontólogico y no tiene nada que ver con la competencia, creemos que el programa tiene un fin en sí mismo. Están pasando cosas fuera que son flipantes, y creemos que hay que desmontarlas".

El presentador, por su parte, añade que "cada vez hay más hueco para todos, la televisión es más grande, y todo tiene cabida. Solo queremos dejar claro cuáles son las bases de nuestro programa, que son desmontar esas conspiraciones".

Supertele ha entrevistado a Castellón sobre su programa, los conspiranoicos y los bulos y sobre sus aficiones.

¿Qué poso te ha dejado Conspiranoicos? Me hubiera gustado aprender de ella porque no nos parecemos en nada. Tenemos la misma voz y la misma mirada, que el director me ayudó muchísimo porque es muy distinta a mí. Nunca la he

juzgado, la he aceptado como era. Lo que sí te digo es que llegaba después del rodaje más suave que un guante.

¿Cuál es el enfoque de Conspiranoicos? Lo que queremos saber en el programa es quién está detrás de esto que llamamos conspiraciones. Es decir, esos mensajes que muchas veces lo que están haciendo más es extender el miedo y deslegitimar, erosionar desde la democracia los valores sociales, la tolerancia,

el respeto al periodismo, la política, la ciencia.

Entonces, lo que viene siendo ver quién está detrás de ese negocio del odio y por qué lo hacen. Porque aquí hay dos razones, una es la económica y otra, es la política. Conspiranoicos va a intentar señalar a esas personas, ver cómo son

sus discursos y descartarlos.

¿Vivimos rodeados de bulos y de fake news? Nos han hecho desconfiar muchísimo de todo. Claro que vivimos rodeados de bulos y de conspiraciones, pero este programa queremos dar un pasito más allá para desmontar todo eso, desde los reptilianos a los terraplanistas. ¿Cómo alguien puede pensar que la Tierra es plana en este momento de la vida?

Pero, ¿qué busca esa gente? Desconcierto, dinero, popularidad y seguidores en redes sociales. Las visualizaciones dan dinero, extender el miedo da dinero... Pero también preocupa mucho la parte política. Cuando tú defiendes bulos contra inmigrantes sabes que, quizás, puedas rebañar votos en unas elecciones y hay mucha gente que quiere hacer eso.

Son mensajes peligrosos que se extienden y crean violencia. Lo hemos visto en Estados Unidos y en Brasil. LaSexta, a partir de ahora, va a señalar todas estas conspiraciones. Vamos a poner nombres y apellidos a quién lo hace, y también vamos a ver por qué lo hacen.

¿Cómo estás viviendo esta experiencia? De momento está siendo un viaje apasionante a un submundo del que yo no conocía demasiado y en este año que

hemos estado trabajando en el programa me ha parecido increíble. De repente he visto cómo se puede mover una conspiración que piensas que solo la siguen cuatro personas, pero luego ves que está más extendido de lo que pensabas. Me está dando una visión diferente de lo que está pasando en el mundo.

¿Qué te parece la competencia que tenéis enfrente (Iker Jiménez con Horizonte, Gemma Nierga con 59 segundos, Gran Hermano...)? Creo que lo que nos está demostrando la televisión en estos meses es que todo tiene cabida. Hay hueco para todo el mundo, haciendo su formato lo mejor que puede. Competir siempre es bueno, así que, maravilloso. Los espectadores vienen a Conspiranoicos para ver quién está detrás de las conspiraciones, qué mensaje se da y por qué lo hacen. Y eso es a lo que nos vamos a dedicar.

¿Por qué decidiste dedicarte al periodismo? Porque quería vivir otras historias y contarlas. Me parecía apasionante el poder meterte en otras vidas hasta dentro e intentar entenderlas y ampliar el horizonte. También quise ser

actor, pero, al final, opté por el periodismo (risas).

¿A qué serie te has enganchado tanto que le has dedicado horas y horas? El ala oeste de la Casa Blanca, no tengo ninguna duda. De vez en cuando la vuelvo a ver porque soy súper fan.

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Después de estas semanas de tanto trabajo, lo más quiero es dormir (risas). Me encanta leer, sobre todo biografías, aunque me suelo saltar la parte de la infancia del protagonista porque me aburre mucho. Soy un poco friki de cosas del periodismo y me encantan las películas de cine español, de política o thriller. Soy vasco, entonces ejerzo como tal, por lo que me encanta viajar y descubrir sitios donde comer bien.