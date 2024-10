Envenenada... en 'Emanet'

¿Qué va a pasar?

Ikbal quiere que Seher se aleje de Yaman de una vez.

¿Qué ha pasado?

Ikbal descubre el secreto mejor guardado de Zuhal.

¿Qué está pasando?

Los preparativos del divertido cumpleaños de Yusuf están en marcha en la mansión. Ikbal y Zuhal están cuidando de cada detalle de la fiesta. Tienen la esperanza de sorprender a Yaman y que este empiece a ver en Zuhal a la madre que Yusuf necesita y a la mujer de la que él debería enamorarse. Lo que no saben ninguna de las dos es que el frío y duro corazón de Yaman ya tiene dueña y su nombre es Seher.

Al caer la noche, todos los invitados han llegado a la fiesta de cumpleaños, pero Seher no aparece por ningún lado. Al darse cuenta de la ausencia de su tía,

Yusuf se entristece. Yaman responsabiliza a Seher del estado en el que se encuentra el pequeño. De repente, la joven hace acto de presencia y deslumbra a todos con su belleza. "He llegado tarde porque había mucho lío en mi trabajo. Lo siento", dice la joven.

Demasiados celos

Uno de los invitados no deja de mirar a Seher mientras esta habla y baila con Yusuf. Yaman se da cuenta y no puede evitar que los celos le invadan. Por su parte, Zuhal no logra captar la atención de Yaman, que solo tiene ojos para Seher. El plan de Zuhal y de Ikbal ha fallado por completo. Mientras tanto, Ali intenta ayudar a Kiraz cuando un hombre interpone una nueva denuncia contra la chica.

Nuevos problemas

Cuando la tranquilidad parecía haber vuelto a la mansión, un nuevo contratiempo afecta a los habitantes de la propiedad. Seher comienza a sentir cierto malestar y acaba por desmayarse. Yaman es quien la encuentra y, rápidamente, la lleva al hospital. Los médicos aseguran que el desvanecimiento de la joven se produjo por una intoxicación con pastillas, pero… ¿Quién se las administró? Yaman se queda cuidando de Seher toda la noche.

La semana pasada, una media de 350.000 espectadores (3,9 % de share) siguieron esta telenovela.

NOVA • 15:00 h • Del lunes 14 al viernes 18